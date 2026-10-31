Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.4 комментария
Россия пообещала не пускать союзников Запада в Совбез ООН
Москва выступила против принятия стран Запада в Совбез ООН
Россия будет противостоять попыткам западных стран включить своих союзников по НАТО и ЕС в состав Совета Безопасности (СБ) ООН под предлогом его реформирования, заявила заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева.
В настоящий момент не существует концепции реформы СБ ООН, которая поддерживалась бы большинством стран-членов, передает РИА «Новости» слова Евстигнеевой.
Заместитель постпреда пояснила, что отсутствие согласованной модели связано с попытками западных государств «протащить под шумок» в Совбез своих союзников по НАТО и ЕС вместе с развивающимися странами.
Евстигнеева подчеркнула, что западные государства и так «перепредставлены» в СБ ООН.
«Россия, разумеется, такому сценарию будет противодействовать», – заключила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости аккуратного подхода к реформе Совета Безопасности ООН. В тот же день он выступил за более справедливое представительство африканских государств в Совбезе ООН.
Ранее президент Турции Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН для его превращения в более инклюзивный орган.