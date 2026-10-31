Генпрокурор Польши назвал недопустимым поведение Навроцкого

Генпрокурор Польши назвал недопустимым поведение президента Навроцкого в суде

Tекст: Мария Иванова

«Я был крайне обеспокоен поведением президента, потому что мы видели видео, которые сегодня появились в интернете, и я надеюсь, что прокуратура примет меры, потому что недопустимо, чтобы человек, защищенный президентским иммунитетом, вел себя таким образом – врывался и нападал на судей», – заявил Журек каналу TVN24.

По его словам, глава государства использовал ситуацию «для дальнейшего разжигания подобных эмоций на улицах». Министр признался, что ему стыдно за Навроцкого, передает РИА «Новости».

Политический кризис вокруг КС Польши обострился после попытки правительства во главе с Дональдом Туском отстранить председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Журек запросил снятие с них неприкосновенности для привлечения к ответственности за препятствование правосудию.

В пятницу на сайте КС появилось сообщение о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского решением Анны Корвин-Петровской, принявшей руководство судом. Однако на странице КС в соцсети X заявили о незаконном захвате сайта, подчеркнув, что Свенчковский остается председателем. Протестующие окружили здание, Корвин-Петровская заявила об угрозе жизни судей. Навроцкий прервал визит за рубеж и вернулся в Варшаву, а после нескольких часов в здании КС созвал совещание для разрешения ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о насильственном захвате Конституционного суда.

Послы Польши в Румынии и Китае Павел Солох и Якуб Кумох заявили о своей отставке на фоне ситуации вокруг Конституционного суда.

Навроцкому попытались преградить путь при входе в здание суда в Варшаве.