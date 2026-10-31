ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по местам хранения и БПЛА, и наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 604 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 276 332 беспилотника, 672 ЗРК, 31 467 танков и других бронемашин, 1 794 боевые машины РСЗО, 36 845 орудий полевой артиллерии и минометов, 76 019 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

ВС России за неделю нанесли два массированных и девять групповых ударов.

В пятницу сообщалось, что российские военные поразили предприятия по сборке БПЛА на Украине.

На этой неделе Южный мост в Киеве был поражен в результате массированного удара ВС России.