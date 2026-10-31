30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.0 комментариев
ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры.
Кроме того, удары наносились по местам хранения и БПЛА, и наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 604 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 276 332 беспилотника, 672 ЗРК, 31 467 танков и других бронемашин, 1 794 боевые машины РСЗО, 36 845 орудий полевой артиллерии и минометов, 76 019 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
ВС России за неделю нанесли два массированных и девять групповых ударов.
В пятницу сообщалось, что российские военные поразили предприятия по сборке БПЛА на Украине.
На этой неделе Южный мост в Киеве был поражен в результате массированного удара ВС России.