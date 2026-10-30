Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Врачи в Симферополе начали осмотр эвакуированных жителей Алешек
Врачи в Симферополе приступили к осмотру эвакуированных жителей Алешек
В пункте временного размещения в Симферополе медики приступили к обследованию жителей города Алешки Херсонской области, которых вывезли в рамках гуманитарной миссии.
Эвакуированные проходят диагностику, в том числе с применением мобильного флюорографа, на каждого человека заводят медицинскую карту, передает ТАСС.
Одна из женщин в первые минуты пребывания в пункте попросила измерить ей давление, чтобы принять таблетку. Она прибыла в Симферополь вместе с супругом и собакой по кличке Миша.
В Алешках прошла гуманитарная миссия по поддержке гражданского населения. Временное прекращение огня на херсонском направлении действует с 27 октября до 1 ноября. Для всех желающих организована добровольная эвакуация, а решившим остаться в городе доставили продукты, медикаменты и вещи первой необходимости.
Подготовка миссии велась с мая при содействии уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. В состав посетившей Алешки делегации вошли представители мировых СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.
Пожелавших покинуть город жителей доставили в пункт временного размещения в Симферополе.
Глава Алешек Руслан Хоменко рассказал о доставке необходимого гуманитарного груза благодаря соблюдению режима тишины.