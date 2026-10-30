Врачи в Симферополе начали осмотр эвакуированных жителей Алешек

Врачи в Симферополе приступили к осмотру эвакуированных жителей Алешек

Tекст: Вера Басилая

Эвакуированные проходят диагностику, в том числе с применением мобильного флюорографа, на каждого человека заводят медицинскую карту, передает ТАСС.

Одна из женщин в первые минуты пребывания в пункте попросила измерить ей давление, чтобы принять таблетку. Она прибыла в Симферополь вместе с супругом и собакой по кличке Миша.

В Алешках прошла гуманитарная миссия по поддержке гражданского населения. Временное прекращение огня на херсонском направлении действует с 27 октября до 1 ноября. Для всех желающих организована добровольная эвакуация, а решившим остаться в городе доставили продукты, медикаменты и вещи первой необходимости.

Подготовка миссии велась с мая при содействии уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. В состав посетившей Алешки делегации вошли представители мировых СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек.

Пожелавших покинуть город жителей доставили в пункт временного размещения в Симферополе.

Глава Алешек Руслан Хоменко рассказал о доставке необходимого гуманитарного груза благодаря соблюдению режима тишины.