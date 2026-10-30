Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Лантратова заявила о прибытии более 50 иностранных журналистов в Алешки
Лантратова: Более 50 иностранных журналистов прибыли в Алешки
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о прибытии в Херсонскую область более 50 журналистов из разных стран для освещения гуманитарной акции в городе Алешки.
В Херсонскую область для освещения гуманитарной миссии в Алешках прибыли иностранные журналисты, в том числе из США, передают «Вести».
«Украинская группа, американские журналисты, журналисты из разных стран, большое количество, более 50 журналистов, поэтому все открыто происходит. Это очень важно», – сказала Лантратова.
Омбудсмен отметила высокий уровень организации гуманитарной акции и поблагодарила российских военных, которые с риском для жизни обеспечили безопасность мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о полном соблюдении режима прекращения огня в Алешках.
Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о планах журналистов американского телеканала Newsmax документировать ход гуманитарной миссии в Алешках.
Российский Красный Крест предоставил жителям города Алешки гуманитарную помощь с продуктами питания и питьевой водой.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении разминирования дорог и готовности гуманитарного конвоя к отправке в Алешки.