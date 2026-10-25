Ушаков сообщил о готовности возобновить переговоры по Украине после 4 ноября

Ушаков: Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после 4 ноября

Tекст: Вера Басилая

По словам Ушакова, Россия готова к возвращению к дипломатическому диалогу в формате «Россия – США – Украина» после 4 ноября, передают «Вести».

«Теперь очередной дедлайн – это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры», – заявил Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

При этом помощник президента подчеркнул, что над будущим мирным соглашением предстоит еще много работы.

Принципиальные договоренности о возобновлении контактов по урегулированию конфликта были достигнуты в ходе встречи президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, который посетил Петербург.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков заявил, что предстоящая в ноябре трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию будет носить пристрелочный характер.

В четверг президент Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить контакты для обсуждения безопасности России и Украины.

В среду Ушаков назвал главной темой таких встреч выстраивание системы безопасности после завершения конфликта.



