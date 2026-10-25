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Ушаков сообщил о готовности возобновить переговоры по Украине после 4 ноября
Ушаков: Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после 4 ноября
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате после Дня народного единства.
По словам Ушакова, Россия готова к возвращению к дипломатическому диалогу в формате «Россия – США – Украина» после 4 ноября, передают «Вести».
«Теперь очередной дедлайн – это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры», – заявил Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
При этом помощник президента подчеркнул, что над будущим мирным соглашением предстоит еще много работы.
Принципиальные договоренности о возобновлении контактов по урегулированию конфликта были достигнуты в ходе встречи президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, который посетил Петербург.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков заявил, что предстоящая в ноябре трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию будет носить пристрелочный характер.
В четверг президент Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить контакты для обсуждения безопасности России и Украины.
В среду Ушаков назвал главной темой таких встреч выстраивание системы безопасности после завершения конфликта.