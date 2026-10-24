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Мирошник: Перемирие в Алешках не повлияет на политические переговоры
Введение режима прекращения огня в Алешках дополнит гуманитарный трек украинского урегулирования, но не окажет политического влияния на ход переговоров, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Сейчас это дополнит гуманитарный трек. Это вопрос создания гуманитарных коридоров, о которых не получалось ранее договориться из-за категорического неприятия украинской стороной, потому что реально она предпринимала все усилия для того, чтобы создать эти [гуманитарные] проблемы в городе Алешки. Поэтому сейчас говорить о том, повлияет ли это на ход переговоров в части политической или военной, достаточно сложно, потому что эти треки вполне могут существовать отдельно», – передает ТАСС слова Мирошника в эфире телеканала «Соловьев Live».
Локальный режим прекращения огня в Алешках вступит в силу 29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу генсек ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку соглашению о локальном перемирии в Алешках.
В пятницу Белый дом сообщил о достижении этой договоренности при посредничестве Мелании Трамп. В тот же день Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил соблюдение режима прекращения огня.