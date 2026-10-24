Мирошник: Перемирие в Алешках не повлияет на политические переговоры

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Сейчас это дополнит гуманитарный трек. Это вопрос создания гуманитарных коридоров, о которых не получалось ранее договориться из-за категорического неприятия украинской стороной, потому что реально она предпринимала все усилия для того, чтобы создать эти [гуманитарные] проблемы в городе Алешки. Поэтому сейчас говорить о том, повлияет ли это на ход переговоров в части политической или военной, достаточно сложно, потому что эти треки вполне могут существовать отдельно», – передает ТАСС слова Мирошника в эфире телеканала «Соловьев Live».

Локальный режим прекращения огня в Алешках вступит в силу 29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу генсек ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку соглашению о локальном перемирии в Алешках.

В пятницу Белый дом сообщил о достижении этой договоренности при посредничестве Мелании Трамп. В тот же день Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил соблюдение режима прекращения огня.