Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА

Туск заявил о вреде решения Львова о годе УПА для вступления Украины в ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение львовских властей объявить 2027 год годом УПА* является самоубийственным и противоречит интересам самой страны, заявил польский премьер перед визитом в Индию и Вьетнам, передает РИА «Новости».

«Это неумно. Это вредит Украине. Для нас это, конечно, всегда очень раздражительно, и в Польше мы не понимаем такого рода действий, тем более что они в первую очередь противоречат интересам Украины», – сказал Туск.

Политик добавил, что подобные демонстрации усложняют процесс вступления государства в Европейский союз. По его словам, противники членства Киева в объединении смогут использовать такие жесты, как подходящий предлог для отказа.

Отношения между Варшавой и Киевом долгое время осложняются вопросом Волынской резни 1943–1945 годов. Польская сторона признала эти события геноцидом, ответственность за который несут украинские националисты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования УПА* (ОУН*-УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации).

Ранее Минобороны Польши предупредило о невозможности вступления Украины в ЕС под бандеровским флагом.

Польская сторона настояла на исторической ответственности соседнего государства.