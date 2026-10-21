Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА
Туск заявил о вреде решения Львова о годе УПА для вступления Украины в ЕС
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал решение властей Львова объявить 2027 год годом УПА* (ОУН* – УПА*, запрещенные в РФ экстремистские организации) неумным шагом, который нанесет вред процессу евроинтеграции страны.
Решение львовских властей объявить 2027 год годом УПА* является самоубийственным и противоречит интересам самой страны, заявил польский премьер перед визитом в Индию и Вьетнам, передает РИА «Новости».
«Это неумно. Это вредит Украине. Для нас это, конечно, всегда очень раздражительно, и в Польше мы не понимаем такого рода действий, тем более что они в первую очередь противоречат интересам Украины», – сказал Туск.
Политик добавил, что подобные демонстрации усложняют процесс вступления государства в Европейский союз. По его словам, противники членства Киева в объединении смогут использовать такие жесты, как подходящий предлог для отказа.
Отношения между Варшавой и Киевом долгое время осложняются вопросом Волынской резни 1943–1945 годов. Польская сторона признала эти события геноцидом, ответственность за который несут украинские националисты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования УПА* (ОУН*-УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации).
Ранее Минобороны Польши предупредило о невозможности вступления Украины в ЕС под бандеровским флагом.
Польская сторона настояла на исторической ответственности соседнего государства.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ