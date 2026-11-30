Лавров: Европа рассматривает Украину как антироссийский плацдарм

Tекст: Антон Антонов

«С момента обретения независимости Украина сразу стала рассматриваться европейскими элитами как важный антироссийский плацдарм», – заявил Лавров в статье «Европа и украинское урегулирование» для газеты «Ведомости».

По словам министра, в 2013 году Евросоюз отказался искать взаимоприемлемый компромисс по соглашению об ассоциации Украины с ЕС, которое вступало в противоречие с обязательствами Киева в рамках зоны свободной торговли СНГ.

После того как президент Украины Виктор Янукович предложил отложить подписание соглашения, европейские страны организовали в Киеве массовые беспорядки и вывели на улицы националистов, украинских неонацистов и русофобов.

Если бы подписанное в феврале 2014 года соглашение об урегулировании политического кризиса между властями и оппозицией Украины было выполнено, Украина сохранила бы целостность, заявил глава МИД России. Однако Запад предпочел пойти по пути попустительства экстремистам, отметил министр.

В феврале 2015 года лидеры России, Украины, Франции и Германии подписали минский «Комплекс мер» об урегулировании конфликта между Киевом и Донбассом. Однако киевские власти и их «старшие товарищи» в Берлине и Париже выполнять свои обязательства не собирались, что в итоге сорвало выполнение договоренностей.

Глава МИД напомнил, что в 2022 году, когда уже началась СВО, после нескольких раундов переговоров в Белоруссии и Стамбуле украинская делегация выдвинула ключевые принципы урегулирования, которые российская сторона приняла. Но тогдашний премьер Британии Борис Джонсон сорвал договоренности, а остальные европейские лидеры поддержали Лондон.

Кроме того, летом 2026 года на саммитах «семерки» в Эвиане и НАТО в Анкаре Эмманюэль Макрон и другие западные лидеры «гордо заявили», что они «похоронили Анкоридж», отметил Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил об отсутствии у Москвы намерений вести переговоры по Украине с Европой, демонстрирующей неприемлемые манеры.

Лавров констатировал многократное упущение европейскими странами шансов выступить посредниками в урегулировании украинского кризиса с 2014 года.