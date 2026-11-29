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Мелони призналась, что «сыта по горло» выходками Зеленского
Corriere della Sera: Мелони отчитала Зеленского за удар по кораблям РФ
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским выразила недовольство ударом украинских беспилотников по российским кораблям в ливийском порту Бенгази, отметив, что устала от таких моментов.
«Мелони была в ярости, ожидая телефонного разговора с Зеленским: «С меня хватит». Крозетто только что сообщил ей: «Он общался с французами, немцами, НАТО и Евросоюзом – и никто из них ровным счетом ничего не знал». Когда украинский лидер наконец вышел на связь, Мелони прямо заявила ему: «Я этим уже сыта по горло», – пишет Corriere della Sera.
По данным издания, премьер-министр Италии была возмущена тем, что Киев не предупредил Рим о готовящейся операции, хотя Зеленский утверждал обратное. Мелони подчеркнула, что действия Украины ставят под угрозу интересы Италии в Средиземноморье, в том числе работу компании Eni, и создают риск «миграционных атак» и «ответных мер».
Кроме того, операция ВСУ вызвала политические последствия в Италии: оппозиция раскритиковала правительство, а посол России сделал «провокационное заявление», поддержав обеспокоенность итальянского общества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мелони предупредила Зеленского о сложностях в оказании помощи Украине из-за удара в Бенгази.
В пятницу Зеленский признал ложь о согласовании ударов ВСУ по ливийскому порту с союзниками Киева.
Глава МИД Италии Таяни заявил о несоответствии действительности слов Зеленского о координации украинской атаки с международными партнерами.