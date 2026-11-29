Corriere della Sera: Мелони отчитала Зеленского за удар по кораблям РФ

Tекст: Катерина Туманова

«Мелони была в ярости, ожидая телефонного разговора с Зеленским: «С меня хватит». Крозетто только что сообщил ей: «Он общался с французами, немцами, НАТО и Евросоюзом – и никто из них ровным счетом ничего не знал». Когда украинский лидер наконец вышел на связь, Мелони прямо заявила ему: «Я этим уже сыта по горло», – пишет Corriere della Sera.

По данным издания, премьер-министр Италии была возмущена тем, что Киев не предупредил Рим о готовящейся операции, хотя Зеленский утверждал обратное. Мелони подчеркнула, что действия Украины ставят под угрозу интересы Италии в Средиземноморье, в том числе работу компании Eni, и создают риск «миграционных атак» и «ответных мер».

Кроме того, операция ВСУ вызвала политические последствия в Италии: оппозиция раскритиковала правительство, а посол России сделал «провокационное заявление», поддержав обеспокоенность итальянского общества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мелони предупредила Зеленского о сложностях в оказании помощи Украине из-за удара в Бенгази.

В пятницу Зеленский признал ложь о согласовании ударов ВСУ по ливийскому порту с союзниками Киева.

Глава МИД Италии Таяни заявил о несоответствии действительности слов Зеленского о координации украинской атаки с международными партнерами.