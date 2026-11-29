В парфюмерных магазинах стали красть баллы с карт лояльности

Tекст: Катерина Туманова

«Девушки или женщины, ждущие своей очереди у касс магазинов, просят у других покупателей их карты лояльности, чтобы воспользоваться скидкой. Любой мужчина как благородный джентльмен соглашается даме помочь, но вот только после того, как он предоставляет свою карту, мошенница списывает его бонусы на свою покупку и испаряется из магазина», – передает ТАСС слова Машарова.

Эксперт отметил: мошенница объясняет свою просьбу тем, что у нее разрядился телефон с приложением магазина, а карта осталась в другой сумке.

Машаров пояснил, что злоумышленница выбирает жертву среди мужчин, которые уже предъявили карту на кассе. Сумма накопленных баллов обычно отображается крупным шрифтом на экране кассы, что позволяет мошеннице легко ее увидеть.

Зампред комиссии ОП рекомендовал покупателям не передавать свои карты лояльности посторонним, так как вернуть украденные бонусы невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Машаров сообщил о краже личных данных женщин под видом вручения букета от тайного поклонника. Он также предупредил о мошенниках, похищающих средства со счетов граждан под предлогом выплат ко Дню народного единства. Сенатор Шейкин раскрыл схему кражи чужих бонусов перед «черной пятницей».