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    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    14 октября 2026, 17:50 • Новости дня

    При Байдене банки США отказывали в обслуживании христианским организациям

    NYP: Банки США отказывали клиентам в обслуживании по политическим взглядам

    При Байдене банки США отказывали в обслуживании христианским организациям
    @ Shealah Craighead/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Девять крупнейших банков США отказывали клиентам в обслуживании и кредитовании по политическим, религиозным и социальным мотивам, сообщается в докладе Управления контролера денежного обращения США (OCC). Среди пострадавших оказались сторонники Дональда Трампа, христианские организации и представители отраслей, не пользовавшихся поддержкой администрации Джо Байдена.

    В ходе проверки регулятор изучил 100 тыс. жалоб и 50 тыс. внутренних банковских документов. В опубликованном 14 октября докладе объемом 47 страниц рассматриваются действия JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank и BMO Bank в 2020–2025 годах, пишет New York Post.

    По данным OCC, банки объясняли отказы в обслуживании репутационными рисками. К ним относили негативные публикации, протесты, критику общественных организаций, а также возможные меры со стороны регуляторов и политиков. Ограничения затрагивали производителей и продавцов оружия, нефтегазовые проекты в Арктике, угольную отрасль, частные тюрьмы, табачный бизнес и производителей электронных сигарет.

    В частности, платежный сервис WePay, принадлежавший JPMorgan Chase, закрыл счет продавца товаров с символикой Трампа и движения MAGA. Основанием стало утверждение, что такая продукция пропагандирует ненависть, насилие или расовую нетерпимость. Внутренняя система проверки отмечала упоминания MAGA, Make America Great и America First в профилях клиентов, на сайтах и в сведениях об операциях. Часть этих критериев появилась после событий в Капитолии 6 января 2021 года.

    WePay также прекращал обслуживание религиозных организаций. В одном из случаев банк сослался на включение клиента в список экстремистских групп, составленный Southern Poverty Law Center. В другом был закрыт счет, предназначенный для сбора средств на судебное оспаривание антидискриминационных законов верующим христианином.

    Банк PNC отказал успешной медиакомпании в кредитной линии после проверки взглядов и связей ее владельцев. Один из них финансировал христианские консервативные организации, другого сотрудники банка охарактеризовали как консервативного политического комментатора. Сотрудник, рекомендовавший отказ, сослался на противоречие публичных позиций владельцев убеждениям и ценностям PNC.

    Wells Fargo, согласно докладу, оказывал давление на платежного оператора, добиваясь прекращения обслуживания религиозной некоммерческой организации из-за ее взглядов на однополые браки. Кроме того, банк отказал в кредитовании двум оружейным компаниям. Его сотрудники опасались реакции администрации Байдена, противников свободного оборота оружия и членов Конгресса.

    Bank of America прекращал обслуживание компаний, управляющих частными тюрьмами, ссылаясь на изменение отношения политиков к этой отрасли. При этом спустя несколько месяцев после прихода администрации Трампа банк попытался восстановить отношения с одним из таких клиентов.

    Проверка выявила отказы организациям с разных сторон политического спектра. Так, Capital One не предоставлял услуги структурам, поддерживавшим кандидатов только одной партии. Банк отказал как организации, выступавшей за репродуктивные права и связанной в его оценке с демократами, так и объединению сторонников права на оружие.

    Все девять банков сообщили OCC о пересмотре своих практик. Однако регулятор счел принятые меры недостаточными.

    Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) объявило о начале расследования. Исполняющий обязанности его директора Марк Паолетта заявил, что ведомство проверит соблюдение федеральных требований и примет соответствующие меры. Глава OCC Джонатан Гулд также сообщил, что управление рассматривает дополнительные действия для пресечения дискриминации клиентов по политическим и религиозным мотивам.

    Проверка последовала за указом Трампа от 7 августа 2025 года, предписывающим банковским регуляторам бороться с политически мотивированным или незаконным отказом в финансовом обслуживании.

    В JPMorgan Chase заявили, что процедуры WePay не соответствовали ожиданиям банка, выявленные недостатки были исправлены, а сам сервис уже прекратил работу. Представитель банка подчеркнул, что его правила запрещают дискриминацию клиентов по политическим или религиозным взглядам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом издание Politico сообщило, что Дональд Трамп превратил чемпионат мира в шоу для консерваторов.

    13 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США

    Вайдель призвала перенять опыт США и заключить с Россией «дизельную сделку»

    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру президента США Дональда Трампа и заключить с Россией прагматичную «дизельную сделку».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия нуждается в «дизельной сделке» с Россией по примеру США. Политик назвала действия американского лидера Дональда Трампа в отношении поставок энергоносителей из России правильным путем, который Германии следует перенять, передает ТАСС.

    «Мы тоже хотим «дизельную сделку» для немцев, для нашей страны, для Германии. И именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров», – заявила Вайдель.

    Она подчеркнула, что глава Белого дома действует очень прагматично и заключает выгодные договоренности для своих потребителей, в то время как Берлин остается ни с чем. Кроме того, лидер партии подвергла критике текущую политику ФРГ в отношении Украины, назвав ее провальной.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля.

    В воскресенье в Германии уже призывали заключить сделку с Москвой по дизелю вслед за Вашингтоном.

    В субботу Минэкономики ФРГ ответило на договоренность России и Соединенных Штатов по дизтопливу.

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    14 октября 2026, 08:01 • Новости дня
    Трамп анонсировал начало добычи нефти и минералов в Гренландии

    Президент США Трамп анонсировал старт масштабной разведки нефти в Гренландии

    Трамп анонсировал начало добычи нефти и минералов в Гренландии
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил о скором начале масштабных работ по разведыванию запасов нефти, газа и минералов на территории Гренландии.

    О планах масштабной добычи полезных ископаемых на острове американский лидер рассказал в своих социальных сетях, передает РИА «Новости».

    «Масштабные работы по разведыванию нефти, газа и минералов вот-вот начнутся в нашей новой и прекрасной Гренландии!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    По его словам, эксперты считают, что запасы легкодоступной нефти в этом регионе превышают показатели почти любой другой страны мира. Кроме того, президент подчеркнул оборонный потенциал острова, отметив, что любое потенциальное нападение на Соединенные Штаты неизбежно пройдет через Гренландию, где американская система обороны сможет без труда перехватывать беспилотники, ракеты и любые другие новые виды вооружений.

    Гренландия обладает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на территории выявлены 24 из 34 видов сырья, включенных Евросоюзом в перечень критически важных материалов, однако их освоение осложняется суровыми природными условиями и недостатком инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой. Также в Дании отвергли необходимость госпитального судна США для Гренландии. Американская сторона усомнилась в достаточности защиты острова.

    Комментарии (11)
    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине

    Трамп заявил о продолжении обмена разведывательными данными с Украиной

    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине
    @ Yuri Gripas/Poo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация продолжает передавать разведывательные данные Украине.

    Администрация Соединенных Штатов продолжает передавать разведывательные данные Украине, передает ТАСС.

    «Нет, не прекращали. Мы помогаем им. В действительности мы помогаем им прийти к окончательному ответу. Мы хотим, чтобы война закончилась, мы помогаем им и предоставляем разведданные», – ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов на Южной лужайке Белого дома.

    Президент Соединенных Штатов также подчеркнул, что Вашингтон активно работает вместе с Москвой и Киевом над тем, чтобы окончательно положить конец текущему вооруженному конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Трампа лишить Киев разведданных.

    Эксперты предупредили о тяжелейших последствиях утраты американской разведывательной информации для Украины.

    В мае западные СМИ сообщили о почти полном сокращении помощи США Киеву.

    Комментарии (10)
    13 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз

    CNN: Сделка России и США по дизелю стала ударом для западных союзников

    CNN: Дизельная сделка России и США «вбила кол» в западный союз
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сделка по дизельному топливу между Россией и США стала ударом для западных политиков и союзников Украины, сообщает CNN.

    Сделка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю стала ударом для западных политиков и тех, кто поддерживает Украину.

    «Дело в том, что само соглашение и сопровождающая его риторика вбивают кол в самое сердце западного союза, стремившегося изолировать Москву из-за конфликта на Украине», – передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Отмечается, что президент США Дональд Трамп обозначил «новую, шокирующую реальность», когда высмеял гневную реакцию Владимира Зеленского на договоренность по дизельному топливу.

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    16 комментариев Ещё голосования

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику соглашения со стороны ЕС.

    Ранее Европа заявила о предательстве в стремлении вести конфликт до последнего украинца. В частности, в воскресенье польские СМИ также отметили, что дизельная сделка стала шоком для союзников Украины.

    Комментарии (2)
    14 октября 2026, 07:51 • Новости дня
    Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине
    Трамп обвинил Байдена в развязывании конфликта на Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из причин начала украинского конфликта стали направленные против России заявления его предшественника Джо Байдена.

    Действия 46-го президента США спровоцировали начало боевых действий, передает ТАСС со ссылкой на интервью политика телекомпании Gray Media.

    «Этой войны не должно было быть. Если бы президентом был я, если бы на тех выборах не было фальсификаций, войны Украины и России не было бы», – сказал Трамп.

    Во вторник Дональд Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию.

    Ранее сообщалось, что ФБР при Байдене отслеживало поездки семьи Трампа.

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    13 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Трамп отверг заявления о нарушении Россией договоренностей с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Дональд Трамп отверг обвинения в адрес России в несоблюдении «энергетического перемирия», напомнив об украинских ударах по многим объектам накануне. Президент США отметил, что стороны регулярно обмениваются ударами, и выразил уверенность в полном завершении конфликта.

    Президент США отверг утверждения, что Москва якобы не соблюдает «энергетическое перемирие», и в качестве встречного аргумента напомнил о недавних действиях украинской стороны, передает ТАСС.

    «А Украина нанесла удары по многим объектам за день до этого», – заявил Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома, комментируя инсинуации в адрес России.

    Американский лидер также добавил, что участники конфликта регулярно наносят удары друг по другу. При этом он выразил уверенность, что в конечном итоге противостояние полностью завершится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о ночной попытке ВСУ атаковать российский энергообъект.

    В МИД России заявили, что Киев проигнорировал мораторий США на удары по энергетической инфраструктуре.

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    13 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию на Украине
    Трамп объяснил свою уверенность в стремлении России к урегулированию на Украине
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его уверенность в большем желании России урегулировать конфликт по сравнению с Украиной основана на богатом опыте заключения сделок.

    «Всю жизнь я этим занимался – заключал сделки», – заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о причинах его убежденности в том, что Россия сильнее хочет урегулирования конфликта, чем Украина, его слова приводит РИА «Новости».

    Как отметил президент США, именно опыт переговорщика позволяет ему делать такие выводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Владимира Зеленского.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    В тот же день Китай поддержал усилия по урегулированию конфликта на Украине.

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    14 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Эксперты предупредили об изменении правил налогообложения банковских вкладов

    С 2027 года банки обязали самостоятельно удерживать налог по вкладам россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управляющий партнер юридической компании Сергей Конон и эксперт Дмитрий Михайлов сообщили, что с 2027 года банки начнут самостоятельно удерживать налог при выплате процентов по депозитам, а необлагаемый лимит рассчитают по ставке 16%.

    С 2027 года российские банки станут налоговыми агентами и начнут удерживать налог сразу при выплате процентов по вкладам. Формула расчета необлагаемого лимита также изменится: для доходов 2027 года он составит 160 тыс. рублей, исходя из максимальной ключевой ставки 2026 года в 16%, передает «Газета.Ru».

    «Да, раньше вклад был очевидным выбором для всех, у кого есть свободные деньги. Теперь это лишь один из инструментов, и подходит он уже не всем. Если цель – не потерять средства, то вклад остается разумным выбором. Если нужен рост, придется искать другие пути и мириться с риском», – отметил Конон.

    По словам Михайлова, депозиты остаются выгодными для размещения сумм до 1,3 млн рублей. В этом случае налог не взимается, и нововведения не коснутся клиентов. При этом проценты планируется включить в общую налоговую базу, и если совокупный доход превысит 2,4 млн рублей в год, ставка налога может увеличиться с 13% до 22%.

    Кандидат экономических наук Олег Абелев спрогнозировал, что после ближайшего заседания Банка России ставки по вкладам останутся на уровне 13–14% годовых. Он ожидает, что регулятор сохранит ключевую ставку на отметке 14% из-за инфляционных рисков и признаков охлаждения экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Банк России назвал условие для снижения ключевой ставки.

    До этого Сбербанк исключил повышение показателя регулятором.

    Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал сохранение ключевой ставки на прежнем уровне.

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    13 октября 2026, 19:35 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность в эффективности энергетического перемирия на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договоренности об энергетическом перемирии на Украине будут успешно работать.

    Глава американской администрации Дональд Трамп прокомментировал перспективы договоренностей об энергетическом перемирии на Украине во время общения с прессой на Южной лужайке Белого дома, передает ТАСС.

    «Они сработают», – заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Европа осудила план Трампа по закупке российского дизеля.

    Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

    В воскресенье Кремль заявил о сохранении открытости России к переговорному процессу.

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    14 октября 2026, 09:11 • Новости дня
    Захарова: Трамп, говоря о выборах на Украине, озвучил нормы из конституции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что президент США Дональд Трамп лишь напомнил об украинской конституции, однако Владимир Зеленский принял это на свой счет, выдав нелегитимность собственного положения.

    Как уточнила Захарова, слова американского лидера о необходимости проведения выборов на Украине не содержали перехода на личности, однако ответная реакция выдала уязвимость киевских властей, передает радио Sputnik.

    «Он что сказал? Что Банковую должен покинуть какой-то конкретный гражданин Украины? Он разве его назвал фамилию? Он сказал то, что вообще написано в украинской конституции и во всех законах Украины. Что уже достаточно долго, как должны были бы пройти там выборы, как говорится, часики-то тикают, и уже давно прозвонил этот самый электоральный будильник на Украине. Он только это сказал», – пояснила Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что Трамп не давал личностных оценок. По ее словам, Зеленский перетянул эту тему на свою сторону, тем самым признавшись, что его положение не соответствует ни украинскому законодательству, ни воле народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский напомнил американскому лидеру Дональду Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы.

    В этот же день в Конгрессе США призвали Зеленского прислушаться к словам американского лидера.

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    14 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Кремль пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Песков: Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не согласована

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае пока не согласована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, пока нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

    По его словам, если Путин и Трамп окажутся на одной площадке на саммите АТЭС в Китае, то вопрос организации их встречи будет обсуждаться, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждалась.

    Ранее президент Владимир Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО. Трамп пообещал передать сигналы от российского лидера делегации Украины.

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    14 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Суд в США обязал Белый дом вернуть доступ журналистам CNN и Politico

    Axios: Суд в США обязал администрацию Трампа пускать журналистов в Белый дом

    Tекст: Мария Иванова

    Федеральный суд США обязал администрацию президента Дональда Трампа предоставить журналистам CNN, MS NOW и Politico доступ на территорию Белого дома на время рассмотрения их иска.

    Американский суд постановил, что администрация Дональда Трампа обязана продолжить пускать представителей телеканалов CNN, MS NOW и издания Politico на территорию резиденции президента на время судебного разбирательства, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    Как уточняет издание, решение суда распространяется только на допуск представителей прессы на саму территорию Белого дома. Оно не гарантирует журналистам доступ в ключевые помещения, такие как Овальный кабинет, или на борт президентского самолета.

    Дональд Трамп запретил этим трем изданиям работать в Белом доме 18 сентября, обвинив их в распространении фейковых новостей.

    В ответ СМИ подали иск против американской администрации, заявив о нарушении Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

    Ранее сообщалось, что Белый дом купил рекламу на лишенных доступа в резиденцию каналах.

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    14 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Белый дом допустил отмену прямой трансляции казни американского военного

    CBS: Администрация Трампа склоняется к отмене трансляции казни Хасана

    Tекст: Мария Иванова

    Администрация президента США Дональда Трампа склоняется к отмене прямой трансляции казни военного психиатра Нидала Хасана, осужденного за расстрел сослуживцев в 2009 году.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

    По данным источников, чиновники администрации склоняются к тому, чтобы не показывать казнь в прямом эфире, однако сам Трамп еще не принял окончательное решение.

    Ранее CNN сообщал, что Трамп задумался об отмене трансляции, узнав, что Хасан парализован и передвигается в инвалидной коляске.

    Нидал Хасан убил 13 сослуживцев на базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году. Его планируют казнить 3 декабря. Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявлял о планах транслировать казнь, которая станет первым расстрелом американского военнослужащего за более чем 50 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник католический архиепископ призвал американских военных отказаться от участия в казни.

    Папа римский раскритиковал планы Пентагона транслировать казнь.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп пообещал лично решить вопрос о трансляции экзекуции.

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    14 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    В Гренландии опровергли слова Трампа о скорой масштабной добыче нефти

    Власти Гренландии опровергли заявления Трампа о скорой масштабной добыче нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра по делам минеральных ресурсов Гренландии Йорген Хаммекен-Хольм опроверг заявления президента США Дональда Трампа о скором начале масштабных работ по разведке и добыче нефти, газа и полезных ископаемых на острове.

    «Мы очень далеки от «масштабных» разведочных работ… Много небольших разведочных работ ведется, но на их ввод в эксплуатацию могут уйти годы», – заявил Хаммекен-Хольм в интервью CNN, текст разговора цитирует РИА «Новости».

    Хаммекен-Хольм также отметил деятельность американских компаний, которая уже ведется в Гренландии.

    Остров располагает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на территории Гренландии выявлены 24 из 34 видов сырья, которые Евросоюз признал критически важными. Точные объемы многих ресурсов пока не установлены, а освоение месторождений затруднено суровыми природными условиями и нехваткой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп анонсировал начало добычи нефти и минералов в Гренландии.

    В прошлом месяце США запланировали разместить на острове две военные базы.

    Датское радио сообщило о подготовке к подписанию договора между США и Гренландией.

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    14 октября 2026, 18:01 • Новости дня
    Силуанов заявил об ограничении потенциала мировой экономики внешними факторами

    Силуанов отметил ограничение потенциала мировой экономики внешними факторами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Потенциал мировой экономики по-прежнему ограничен внешними источниками нестабильности, заявил министр финансов, управляющий МВФ от России Антон Силуанов.

    Внешние факторы по-прежнему ограничивают потенциал мировой экономики. Об этом говорится в письменном заявлении министра финансов, управляющего МВФ от России Антона Силуанова в преддверии 54-го заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК), передает ТАСС.

    «Потенциал мировой экономики по-прежнему ограничен внешними источниками нестабильности. Продолжение конфликта на Ближнем Востоке дестабилизирует нефтяной рынок, истощая резервы устойчивости. Падают запасы энергоносителей и свободные мощности нефтедобычи, а состояние бюджетов не позволяет эффективно помогать производителям и защищать потребителей от роста цен. Все это только усугубляет и без того повышенную уязвимость мировой экономики», – отметил Силуанов.

    По его словам, торговые ограничения не ослабевают, бесконтрольная бюджетная экспансия продолжается, а ситуация с госдолгом и условиями его обслуживания становится все хуже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВФ предупредил о нехватке ресурсов для спасения экономики при крахе рынка ИИ. Также МВФ заявил о близком к исчерпанию запасе прочности мировой экономики.

    Ранее Силуанов заявил об устойчивости российского бюджета к любым сценариям.

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