Долги украинцев за услуги ЖКХ побили исторический антирекорд

Количество долгов за услуги ЖКХ на Украине превысило 800 тысяч

Tекст: Мария Иванова

Число долгов за коммунальные услуги на Украине превысило 800 тысяч, передает ТАСС. За первые шесть месяцев в Единый реестр должников было внесено свыше 108 тыс. новых исполнительных производств, связанных с неоплатой услуг ЖКХ.

Наибольшее количество неплательщиков выявлено в Харьковской области, где зарегистрировано более 22 тыс. новых задолженностей. Основная часть долгов – 43% – приходится на неоплаченное теплоснабжение. Еще 18% составляют невыплаты за водоснабжение, 12% – за обслуживание жилья, 11% – за газ, 9% – за электроэнергию.

«В общей сложности 829,7 тыс. долгов за коммуналку насчитывается в реестре по состоянию на начало июля 2026 года. Почти 62% из них завершены, но так и не оплачены», – говорится в сообщении сервиса «Опендатабот». Эксперты отмечают неуклонный рост задолженности: в июле 2024 года насчитывалось около 701 тыс. долгов, а к ноябрю 2025 года этот показатель превысил 794 тысячи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, задолженность украинских теплоснабжающих предприятий увеличилась в два раза за четыре года.

Осенью прошлого года количество исполнительных производств по неоплаченным коммунальным услугам в стране достигло 788 тысяч.

Для взыскания денег с неплательщиков киевские коммунальщики привлекли коллекторские агентства.