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Долги украинцев за услуги ЖКХ побили исторический антирекорд
Количество долгов за услуги ЖКХ на Украине превысило 800 тысяч
Всего за полгода в украинский реестр должников внесли свыше 108 тыс. новых производств, причем чаще всего граждане перестают платить за теплоснабжение.
Число долгов за коммунальные услуги на Украине превысило 800 тысяч, передает ТАСС. За первые шесть месяцев в Единый реестр должников было внесено свыше 108 тыс. новых исполнительных производств, связанных с неоплатой услуг ЖКХ.
Наибольшее количество неплательщиков выявлено в Харьковской области, где зарегистрировано более 22 тыс. новых задолженностей. Основная часть долгов – 43% – приходится на неоплаченное теплоснабжение. Еще 18% составляют невыплаты за водоснабжение, 12% – за обслуживание жилья, 11% – за газ, 9% – за электроэнергию.
«В общей сложности 829,7 тыс. долгов за коммуналку насчитывается в реестре по состоянию на начало июля 2026 года. Почти 62% из них завершены, но так и не оплачены», – говорится в сообщении сервиса «Опендатабот». Эксперты отмечают неуклонный рост задолженности: в июле 2024 года насчитывалось около 701 тыс. долгов, а к ноябрю 2025 года этот показатель превысил 794 тысячи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, задолженность украинских теплоснабжающих предприятий увеличилась в два раза за четыре года.
Осенью прошлого года количество исполнительных производств по неоплаченным коммунальным услугам в стране достигло 788 тысяч.
Для взыскания денег с неплательщиков киевские коммунальщики привлекли коллекторские агентства.