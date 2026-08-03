Tекст: Вера Басилая

По словам Мирошника, оружие, поставляемое на Украину, попадает к преступным группировкам не только в странах Азии, Африки и Ближнего Востока, но и в Европе, передает РИА «Новости».

«Как правило, такие масштабные поставки вооружений не происходят без «крыши» и участия спецслужб, в первую очередь украинских, а возможно и не без кооперации с западными партнерами», – пояснил дипломат. Речь идет о налаженных каналах на границах, которые контролируются политической властью Украины и ее иностранными кураторами.

По информации газеты Fatto Quotidiano, с начала 2022 года на украинской территории было утрачено или похищено более 780 тыс. единиц оружия. Предполагается, что этот арсенал мог оказаться на черном рынке.

Пропавшее на Украине оружие вызвало огромный интерес у европейских преступных группировок.

Власти Польши начали подготовку к масштабному нелегальному трафику вооружений с украинской территории.

Родион Мирошник прошлой осенью рассказал о контроле верхушки киевского режима над перепродажей иностранного арсенала.