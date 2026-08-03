Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.45 комментариев
Поддубный высоко оценил роль ВДВ в спецоперации
Поддубный заявил о ключевой роли десантников в успехах спецоперации
Военный корреспондент, член Генсовета партии «Единая Россия» и Герой России Евгений Поддубный отметил огромный вклад десантников в боевые действия.
Поддубный заявил, что российские десантники выполняют тяжелейшую боевую работу, являясь основой многих крупных успехов в рамках специальной военной операции. Он подчеркнул, что бойцы ВДВ несут на себе основную тяжесть фронтовой работы.
«Мне повезло, за время, что идет СВО, я смог поработать со всеми дивизиями и бригадами ВДВ. Видел, как воюют гостомельские богатыри, жил в полках и дивизиях ВДВ на всех направлениях», – заявил Поддубный.
Он добавил, что успел увидеть финальную часть разгрома противника в Курском приграничье после ранения.
Военкор обратил внимание на то, что почти все крупные успехи в текущем конфликте связаны с Воздушно-десантными войсками. По его словам, многие умелые командующие, включая руководство Африканским корпусом, являются выходцами из ВДВ. Поддубный резюмировал, что для десантников нет невыполнимых задач как на фронте, так и в гражданской жизни.
Евгений Поддубный вошел в первую пятерку предвыборного списка партии «Единая Россия».
Накануне Министерство обороны сообщило о присвоении звания Героя России 111 десантникам за время спецоперации.
Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.