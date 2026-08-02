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С начала СВО звания «Герой России» получили 111 военнослужащих ВДВ
С начала спецоперации на Украине 111 военнослужащих ВДВ удостоились звания «Герой России», сообщило Минобороны России в День ВДВ, который ежегодно отмечается в стране 2 августа.
В сообщении Минобороны уточняется, что ВДВ за всю историю воспитали 18 Героев Советского Союза и более 229 Героев России, передает РИА «Новости».
«Из них 111 военнослужащим ВДВ это высокое звание было присвоено за время проведения специальной военной операции, а более 142 тыс. награждены государственными наградами», – говорится в сообщении.
День Воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа. Памятная дата была установлена указом президента России от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад министр обороны Андрей Белоусов сообщал, что 99 человек из состава ВДВ стали Героями России в ходе спецоперации.
В марте президент России Владимир Путин заявил, что подвиг псковских десантников в Чечне навсегда останется символом мужества и бесстрашия, святыми, незабываемыми страницами истории России.