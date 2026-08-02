С начала СВО звания «Герой России» получили 111 военнослужащих ВДВ

Tекст: Антон Антонов

В сообщении Минобороны уточняется, что ВДВ за всю историю воспитали 18 Героев Советского Союза и более 229 Героев России, передает РИА «Новости».

«Из них 111 военнослужащим ВДВ это высокое звание было присвоено за время проведения специальной военной операции, а более 142 тыс. награждены государственными наградами», – говорится в сообщении.

День Воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа. Памятная дата была установлена указом президента России от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад министр обороны Андрей Белоусов сообщал, что 99 человек из состава ВДВ стали Героями России в ходе спецоперации.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что подвиг псковских десантников в Чечне навсегда останется символом мужества и бесстрашия, святыми, незабываемыми страницами истории России.