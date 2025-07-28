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    Украина впервые импортировала газ из Азербайджана новым маршрутом
    Польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР
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    На Украине пожаловались на «умные» российские дроны нового поколения
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    Вслед за коммерческой американской компанией, управляющей Зангезурским коридором из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК. А это уже открывает ворота для появления полноценной американской военной базы.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему цены на рис в Японии связали с русскими

    Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    9 комментариев
    28 июля 2025, 11:28 • Новости дня

    На Украине пожаловались на «умные» российские дроны нового поколения

    На Украине пожаловались на «умные» российские дроны нового поколения
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники теперь оснащаются турбореактивными двигателями и элементами искусственного интеллекта, что делает их менее уязвимыми к РЭБ и повышает автономность, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сетуют, что российские беспилотники отличаются улучшенной устойчивостью к радиоэлектронной борьбе и могут распознавать объекты самостоятельно без участия оператора. Кроме того, в публикации отмечается, что беспилотники оборудуют турбореактивными двигателями и системой компьютерного зрения, что увеличивает их скорость и маневренность, передает RT .

    Также сообщается, что у части российских дронов появились элементы искусственного интеллекта. Это позволяет анализировать обстановку и принимать решения без участия оператора в случае потери связи. Таким образом, беспилотники могут выполнять задачи автономно даже в условиях активного противодействия средствами РЭБ.

    Ранее российский FPV-дрон с автоматом сбил украинский гексакоптер. Ростех выпустил бесспутниковую навигацию для авиации и дронов.

    Российские военные начали применять систему связи для FPV-дронов «Кузнечик».

    Бойцы группировки войск «Восток» используют на Южно-Донецком направлении беспилотники «Бумеранг», которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и не поддаются подавлению антидроновым ружьем.


    27 июля 2025, 15:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ

    Военный эксперт Анпилогов: Опыт СВО позволил России начертить понятный курс трансформации армии

    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия наращивает качество собственного офицерского состава. В условиях современной технологической войны армейское руководство должно иметь базовые знания в сфере робототехники, а инженеры становятся важным компонентом как обороны, так и наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно об открытии в Нижегородской области высшего военно-инженерного училища.

    «Процесс возрождения военного образования заметен не только в России, но и во многих других странах мира. Напомню, что начиная с 90-х годов прошлого века, значительная часть государств была нацелена на трансформацию собственных войск в формате «маленьких умных армий», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Эта концепция зародилась на фоне успеха западной коалиции во время Первой войны в Персидском заливе. Считалось, что в современном мире конфликты между великими державами исключены. Соответственно, любое столкновение будет вестись против заведомо слабого противника и продлится оно недолго: максимум несколько недель», – напоминает он.

    «Таким образом армии стали формироваться под проведение скорее небольших полицейских операций. Однако СВО полностью перечеркнуло данную концепцию. России пришлось в срочном порядке пересобрать собственные войска за счет создания мощных добровольческих сил», – добавляет собеседник.

    «Но столь масштабная армия требует значительного резерва офицерского состава. На этом фоне и был начат процесс возрождения военных училищ. Еще в 2023 году в уже действующих заведениях стали активно вводиться новые факультеты. Стало понятно, что особый упор необходимо сделать именно на подготовку военных инженеров», – говорит эксперт.

    «Дело в том, что СВО стала первым конфликтов в истории, в рамках которого по-настоящему серьезно развернулся фактор применения БПЛА. Большое число дронов, доступных нашему противнику на момент 2022 года, возродили практику выстраивания фортификационных сооружений. Собственно, они и стали нашим основным козырем после неудач на Херсонском и Харьковском направлениях», – акцентирует он.

    «Их создание и планировка – дело рук как раз-таки военных инженеров. Однако значительную роль они играют и в рамках наступлений. Самый яркий пример – операция «Поток». Фактически, эти же специалисты участвовали и в штурмах Авдеевки, Угледара. Именно они просчитывали наиболее перспективные направления ударов», – рассуждает собеседник.

    «Соответственно, тренд на возрождение военных училищ продолжится. Из насущного, на мой взгляд, наиболее актуально открытие заведений, которые будут специализироваться на подготовке кадров, работающих с беспилотными аппаратами. Сегодня они применяются не только в небе, но и на воде, на земле», – отмечает эксперт.

    «Однако в формировании офицерского корпуса важно не количество, а качество. Поэтому уместно было бы внедрить в обучение разных специальностей и дисциплины по гражданскому направлению «робототехника». В условиях технологичной войны XXI века эти знания могли бы значительным образом помочь будущему армейскому руководству», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно об открытии в Нижегородской области высшего военно-инженерного училища. Соответствующее распоряжение уже утвердило правительство России. Начало работы заведения планируется с 1 сентября. Отмечается, что подготовка кадров будет проводиться в соответствии с опытом, полученным в рамках СВО.

    Согласно тексту распоряжения, училище будет размещено на базе 210 межвидового регионального учебного центра Минобороны России. Примечательно, что еще в феврале этого года Владимир Путин дал поручение Минобороны и Росгвардии подготовить предложения о развитии сети военно-учебных заведений, напоминает РИА «Новости».

    Как сообщает «Российская газета», в период с 2025 по 2034 гг. в стране будут открыты около 15 новых ВУЗов военной направленности. На их базе планируется подготовка летчиков, танкистов, медиков и специалистов БПЛА. В скором времени откроются Саратовское училище радиационной, химической и биологической защиты.

    В 2026 будут созданы Челябинское танковое командное училище, Ульяновское авиационное училище летчиков и Новочеркасское командное училище связи. В 2027 году планируется начать набор курсантов в училище войск беспилотных систем в Московской области. В 2028 году – в Омское общевойсковое командное училище, в 2029-м – в Красноярское училище радиоэлектроники ПВО, в 2032-м – в Пушкинское училище воздушно-космической обороны.

    В течение нескольких лет предлагается открыть четыре филиала Военно-медицинской академии: в 2029 году – в Севастополе, в 2032-м – в Самаре, в 2033-м – в Новосибирске, в 2034-м – в Хабаровске. Последним примет курсантов Томское высшее военное командное училище связи - это должно произойти в 2034 году.

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    28 июля 2025, 06:10 • Новости дня
    Польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР
    Польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время освобождения Зеленого Гая в ДНР польский наемник в составе ВСУ попытался привести в действие гранату при задержании, однако это было предотвращено.

    Польский наемник, служивший в Вооруженных силах Украины, попытался взорвать гранату, когда его взяли в плен российские военные при освобождении населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости». Об этом рассказал боец 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным «Восток».

    По его словам, во время штурма дома польский наемник сначала отбивался, но затем прекратил огонь и сдал оружие российским военным. Однако, как отметил боец, когда военные подошли к пленному, тот попытался потянуться за гранатой, но российские военные успели отобрать у него боеприпас и предотвратили взрыв.

    Минобороны России ранее сообщило, что группировка «Восток» 26 июля освободила Зеленый Гай, который украинские формирования превратили в крупный опорный пункт для обороны подходов к административной границе с Днепропетровской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области. Силовики заявили об обезображивании ВСУ тел иностранных наемников. Родственников погибших солдат ВСУ потрясло число пропавших на границе.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    27 июля 2025, 14:32 • Новости дня
    Экспорт дронов с Тайваня вырос почти на 750%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки беспилотников с Тайваня за первые шесть месяцев выросли почти в восемь раз, при этом основным покупателем этой продукции стала Польша.

    Экспорт дронов с Тайваня увеличился почти на 749% с января по июнь, передает ТАСС. Поставки достигли 11,89 млн долларов, что значительно превышает показатели прошлого года. Более половины тайваньских БПЛА приобрела Польша – на 6,48 млн долларов. Вторым по объему импорта стали США с покупкой на 1,55 млн долларов, а Германия закупила дронов на 1,46 млн долларов.

    Как пишет Focus Taiwan, осенью 2024 года на острове был создан отраслевой альянс TEDIBOA, объединивший свыше 120 производителей и разработчиков в сфере беспилотников. Альянс также включает компании, выпускающие модули, аккумуляторы и наземное оборудование.

    Тайваньские беспилотники находят применение как в военных, так и в гражданских сферах. Они используются для охраны границ, мониторинга территории, защиты от вражеских дронов, а также в сельском хозяйстве, для инспекции инфраструктуры и наблюдения за городами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16. Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей.

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    28 июля 2025, 08:49 • Новости дня
    Во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром»

    Le Parisien сообщила о спуске на воду российского «подводного монстра» «Князь Пожарский»

    Во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новый атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» водоизмещением 24 тыс. тонн и с 16 баллистическими ракетами официально вошел в состав российского флота, сообщила французская газета Le Parisien.

    Издание пишет, что новая атомная подводная лодка четвертого поколения «Князь Пожарский» должна стать «российской силой грядущих десятилетий».

    Новый атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» был введен в состав Военно-морского флота России на верфи в Северодвинске, пишет Le Parisien. Церемония прошла в присутствии президента Владимира Путина, что подчеркивает важность события для военного руководства страны.

    В своем выступлении Владимир Путин заявил: «С этим проектом мы обеспечим безопасность и национальные интересы России в Мировом океане. В этом не должно быть никаких сомнений». По словам президента, «Князь Пожарский» стал пятым серийным носителем баллистических ракет проекта «Борей-А», переданным флоту за последние шесть лет.

    Издание отмечает, что 24-тысячетонный «монстр» длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 км/ч, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике.

    Он несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с 96 ядерными боеголовками и оснащен современными системами радиоэлектроники, торпед и акустического вооружения. Подлодка названа в честь князя Дмитрия Пожарского, освободителя Москвы в 1612 году.

    Строительство крейсера началось в декабре 2016 года. С момента закладки корабль успешно прошел цикл оснащения и ходовых испытаний, что позволило принять его на вооружение в 2025 году. Программа обновления флота предусматривает ввод еще нескольких подлодок и надводных кораблей до 2036 года.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что ВМФ готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как формируется новый облик ВМФ России.

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    28 июля 2025, 02:07 • Новости дня
    Российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры
    Российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Прапорщик из Ростова-на-Дону Сефербег Гаджиев получил штраф в 2,5 млн рублей, лишение чина и реальный срок за то, что пугал сослуживцев рассказами о будто бы разительных успехах ВСУ в отличие от достижений ВС России, но апелляционная коллегия смягчила приговор.

    «На днях апелляционная коллегия Южного окружного военного суда рассмотрела жалобу на приговор, вынесенный Сефербегу Гаджиеву гарнизонным судом Ростова-на-Дону. Военный был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России, совершенном с использованием своего служебного положения (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ)», – пишет «Коммерсантъ».

    Суд первой инстанции постановил, что Гаджиев вел пораженческие беседы с сослуживцами 7 и 11 сентября 2024 года, когда был начальником смены взвода военной войсковой комендатуры и возглавлял караул, охранявший склад одной из частей, дислоцированных в Ростове-на-Дону.

    «Желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО», – сказано в документах суда.

    Целей своих обвиняемый объяснить не мог, но в апреле 2025 года полностью признал вину, за что получил 5,5 лет колонии общего режима с лишением воинского звания и права в течение трех лет занимать связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий должности в госорганах и органах местного самоуправления.

    Защита прапорщика подала апелляцию и, ссылалась на наличие престарелых родителей и малолетнего ребенка, а также намерение осужденного отправиться на СВО, суд смягчил приговор, ограничившись штрафом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор жителю Литвы, признав его виновным в осквернении воинского захоронения в Курской области.

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    28 июля 2025, 06:46 • Новости дня
    Командование 61-й бригады ВСУ сбежало из Сум
    Командование 61-й бригады ВСУ сбежало из Сум
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство 61-й механизированной бригады ВСУ покинуло Сумы, не восстановив боеспособность соединения даже с усилением резервами.

    Командование 61-й механизированной бригады ВСУ, утратившей боеспособность, покинуло Сумы, передает ТАСС. Российские силовые структуры сообщили, что в состав бригады дополнительно привлекались роты 141-й отдельной механизированной бригады для усиления позиций.

    Несмотря на поступление подкреплений, восстановить боеспособность подразделения не удалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска ослабили оборону Красноармейска из-за переброски сил на направление Сум. Полк связи ВВС Украины перекинули в зону боев под Сумами, где его использовали как штурмовой. Украинская армия потеряла склады с вооружением и вышки связи после ударов по Сумам.

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    28 июля 2025, 09:54 • Новости дня
    Пушилин сообщил о начале боев на улицах Димитрова в ДНР
    Пушилин сообщил о начале боев на улицах Димитрова в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Димитрове начались первые столкновения, а украинская группировка оказалась в сложном положении на этом участке фронта, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, в черте города Димитрова (Мирноград) начались бои между российскими силами и украинской армией, передает ТАСС.

    В эфире «России 24» Пушилин заявил: «По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова». Пушилин отметил, что украинская группировка на этом участке оказалась в крайне затруднительном положении.

    Глава региона также сообщил, что наиболее активное наступление российских сил сейчас происходит на Красноармейском направлении. По его словам, именно здесь фиксируются наиболее значимые продвижения подразделений на линии фронта.

    Кроме того, Пушилин заявил об успехах на Краснолиманском направлении, где, по его словам, были освобождены несколько населенных пунктов и улучшены позиции российских войск. Он подчеркнул, что продвижение вперед продолжается, а ситуация на ряде участков фронта развивается в пользу российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин рассказал о том, что украинские военные готовятся к уличным боям в Красноармейске. Российские войска освободили поселок Торское в районе Красного Лимана. Подразделения армии России продвинулись к соседним населенным пунктам.

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    28 июля 2025, 09:37 • Новости дня
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл допустил, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года на фоне ослабления киевской власти и усталости Запада.

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл считает, что дальнейшее продвижение российских войск, снижение влияния Владимира Зеленского и желание Дональда Трампа завершить украинский конфликт способны привести к его урегулированию до конца этого года, передает ТАСС.

    Он добавил, что Дональд Трамп требует отчет о расходовании сотен миллиардов долларов, отправленных из США на Украину. Джилл отметил, что этот вопрос начинает волновать все больше американских чиновников и изданий.

    Эксперт также указал на ослабление европейской коалиции, оказывающей поддержку Киеву, и рост усталости западных государств от конфликта. По его словам, западные СМИ стали признавать утрату контроля Зеленским над ситуацией в стране, а Трамп заявил, что США вновь отправят вооружения на Украину, однако платить за них будет Западная Европа. Он подчеркнул, что ряд стран Западной Европы уклонились от выполнения обещанных выплат.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа необходимым условием для установления мира на Украине.

    Политолог Станислав Ткаченков выделил три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле.

    В Кремле отметили, что будущие принципы взаимоотношений между Россией и Украиной определятся только после завершения и выполнения задач специальной военной операции.

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    28 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» заметили, что ВСУ в Сумской области проводят перегруппировку войск, что не спасает их от смертоносных атак ВС России.

    «Противник проводит перегруппировку своих войск. Штурмовые подразделения были частично выведены с линии боевого соприкосновения на восполнение потерь, на передний край командование ВСУ перебросило сводные группы солдат из механизированных бригад», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    Бойцы отметили, что ожесточенные бои продолжаются в лесных массивах около Алексеевки и в Юнаковке. В последней десантники уничтожили несколько боевых групп ВСУ и зачистили важный опорный пункт в жилой застройке на юго-западной окраине села.

    Морпехи и мотострелки «Севера», сломив упорное сопротивление противника, выбили его их нескольких опорных пунктов в лесополосах западнее Юнаковки.

    В окрестностях сел Рыжевка, Пересыпки и Соляники были вскрыты и уничтожены несколько боевых групп, а также расчет БПЛА ВСУ.

    На Харьковском направлении, по словам бойцов, не прекращаются ожесточенные бои в Волчанске и прилегающих лесных массивах, а также в окрестностях села Меловое, где противник бросает на убой штурмовые группы.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, несколько минометных расчетов ВСУ», – рассказали военные.

    Они добавили, что за сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское командование направило дополнительные силы ВСУ в район Мелового Харьковской области, чтобы попытаться остановить продвижение российских войск и удержать позиции.

    Кроме того, стало известно, что Сумы покинуло руководство 61-й механизированной бригады ВСУ, не восстановив боеспособность соединения даже с усилением резервами.

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    28 июля 2025, 09:25 • Новости дня
    На Украине произошли взрывы возле военного аэродрома в Староконстантинове
    На Украине произошли взрывы возле военного аэродрома в Староконстантинове
    @ Joerg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Серия взрывов произошла в Староконстантинове Хмельницкой области, где на восточной окраине города находится военный аэродром.

    Взрывы в украинском городе Староконстантинове, где находится военный аэродром, произошли утром, передает ТАСС. Известно, что аэродром расположен на восточной окраине города, который находится в Хмельницкой области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раз за утро вся территория Украины оказалась охвачена воздушной тревогой. Утром воздушная тревога впервые за день также охватила всю страну и продолжалась около получаса. В этот период поступали сообщения о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины, а также в находящемся под контролем Киева Херсоне.

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    27 июля 2025, 19:51 • Новости дня
    ПВО за сутки сбили 72 украинских беспилотника над российскими регионами

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО за сутки уничтожили и перехватили более 70 украинских беспилотников, большая часть которых была сбита над Ленинградской областью.

    В течение 12 часов 20 минут средства противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника над различными регионами страны, передает РИА «Новости». По информации Минобороны, наибольшее количество дронов – 51 – было сбито над Ленинградской областью.

    Министерство уточняет, что атаки были отражены с 05:40 до 18:00 по московскому времени. Помимо Ленобласти, пять беспилотников уничтожили над Брянской областью, четыре – над Калужской, по три – над Новгородской и Курской областями, по два – над Нижегородской областью и акваторией Азовского моря, по одному – над Смоленской и Белгородской областями.

    В ведомстве отметили, что дежурные расчеты ПВО своевременно обнаружили и нейтрализовали все летательные аппараты самолетного типа. Информация о возможных повреждениях на земле или пострадавших в результате инцидентов не приводится.

    Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела из реактивной системы залпового огня в Белгородском районе пострадал местный житель, у которого зафиксированы баротравма и осколочные ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали семь пунктов Белгородской области. При ударах ВСУ в Белгородской области пострадали три человека.

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    27 июля 2025, 15:12 • Новости дня
    Белоусов открыл бюст адмирала Ушакова в Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов открыл бюст адмирала Федора Ушакова в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) на территории Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, сообщили в Минобороны России.

    Министр обороны Андрей Белоусов принял участие в церемонии открытия бюста адмирала Федора Ушакова в сквере Главного Адмиралтейства, сообщает ТАСС. Белоусов отметил, что Ушаков прославился как великий морской стратег и символ силы и духа русского флота.

    В ходе церемонии глава Минобороны подчеркнул вклад адмирала в защиту интересов страны, укрепление морского потенциала и усиление международного влияния России. Министр заявил: «Мы открываем памятник великому русскому флотоводцу адмиралу Ушакову. Федор Ушаков вошел в историю как непревзойденный морской стратег. Его выдающиеся победы показали всему миру силу духа и мощь русского флота».

    Белоусов также сообщил, что закладывается аллея морской славы в сквере Адмиралтейства. После церемонии министр вручил государственные награды военнослужащим ВМФ, отличившимся в зоне проведения специальной военной операции. Моряки получили орден Александра Невского, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль Суворова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов посетил гарнизон в Мурманской области. Он осмотрел новый многопрофильный медцентр. Медцентр оснастили современным оборудованием и телемедициной.

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    28 июля 2025, 02:41 • Новости дня
    Симоньян назвала цели атак дронов ВСУ по «Сириусу» и аэропортам

    Tекст: Ирма Каплан

    Украина и страны Запада пытаются расшатать политически нейтральных россиян, атакуя места скопления детей и аэропорты, поделилась главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона? Зачем они на этой неделе пустили, я даже не знаю сколько, беспилотников, но огромное количество, на Сочи и на «Сириус»? Это какие такие военные объекты в «Сириусе»? Это одна большая школа», – цитирует РИА «Новости» выступление Симоньян на телеканале «Россия 1».

    Она добавила, что в ночь атак беспилотников на «Сириус» ее дети были там и ночевали в коридоре с такими же ребятами. По ее словам, все это делается для провокации у нейтральных граждан определенных реакций.

    «С тем, чтобы возможность улететь, отдыхать куда-то на море, для них стала важнее, чем будущее страны. А будущее страны – это и есть исход СВО. А исход СВО – это... такая необходимость мириться с тем, что вот дети спят в коридоре. Иногда можно куда-то не улететь, отпуск, может быть, даже придется отменить. Они пытаются сделать так, чтобы мы сами себя победили и в результате сами себе проиграли, как мы уже делали дважды в XX веке, в начале и в конце», – сказала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 июля по нефтебазе на улице Таврической произошло попадание дрона, сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

    Российские средства противовоздушной обороны в ночь на четверг  нейтрализовали 39 украинских дронов самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

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    28 июля 2025, 01:50 • Новости дня
    FT описала, как Зеленский опрокинулся с «пьедестала демократии»

    Tекст: Ирма Каплан

    Борьба главы киевского режима Владимира Зеленского с независимостью НАБУ и САП на прошедшей неделе привела к самому серьезному политическому кризису с момента избрания Зеленского в 2019 году и к самым масштабным общественным протестам, пишет FT.

    «Он поставил под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и, возможно, финансовую поддержку со стороны ЕС и МВФ, от которой Киев полностью зависит. По мере нарастания негативной реакции Зеленский отдал приказ отступить, пообещав новый закон для восстановления независимости ведомств, но его репутация внутри страны и за рубежом уже была подорвана», – пишет Financial Times (FT).

    Издание пытается разобраться в правоохранительной системе Украины, которая  представляет собой мешанину из непонятных аббревиатур, отмечая, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) выделяются тотемной важностью для гражданского общества и западных кредиторов Украины.

    FT напоминает, что Международный валютный фонд (МВФ) потребовал создать НАБУ и вместе с ЕС настаивал на том, чтобы правительство Украины защищало его независимость в качестве условия для получения финансовой поддержки и, в случае с ЕС, безвизового режима.

    Однако решение Зеленского едва не обрушило все, что было критически важно для западных кураторов Киева и, если его действия подорвали доверие западных партнеров, то внутри страны, подчеркивает газета, последствия оказались еще более разрушительными.

    «Смелое и стойкое руководство Зеленского в борьбе Украины против российской тирании вознесло его на пьедестал демократии. На этой неделе он с него упал», – резюмирует FT.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Напомним, Верховная рада одобрением 263 голосов приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Он устанавливает верховенство генпрокурора Украины над прокурорами САП, что переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на дела НАБУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером вторника, 22 июля, мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протестующим, которых, по некоторым подсчетам, было не менее тысячи человек, а к вечеру их стало вдвое больше. На следующий день протесты продолжились.

    Директор НАБУ Семен Кривонос выразил мнение, что после возможного принятия закона, возвращающего полномочия Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП), атаки на антикоррупционные органы могут перейти на новый уровень.

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    27 июля 2025, 13:34 • Новости дня
    ВМФ России завершил масштабные учения «Июльский шторм»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морской флот России завершил масштабные учения «Июльский шторм», в которых приняли участие более 15 тыс. военнослужащих и свыше 150 кораблей, сообщили в Минобороны России.

    Как передает ТАСС, в День Военно-морского флота России завершились масштабные оперативные учения «Июльский шторм» с участием сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Учения прошли под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей с 23 по 27 июля.

    Всего во время учений было выполнено около 550 боевых упражнений, из которых свыше 450 – с практическим применением оружия. В сообщении Минобороны отмечается: «Сегодня, в День Военно-морского флота России, силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в оперативном учении «Июльский шторм».

    В маневрах были задействованы более 15 тыс. военнослужащих, свыше 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов, 950 единиц военной и специальной техники, а также 10 береговых комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный подводный ракетный крейсер «Орел» приступил к скрытному развертыванию в Баренцевом море в рамках учений «Июльский шторм». Тихоокеанский флот провел тренировку по отражению атак дронов и катеров. Военно-морской флот России начал учения «Июльский шторм» в четырех морях с участием более 150 кораблей и свыше 15 тыс. военнослужащих.

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