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Российская армия применила устойчивые к РЭБ дроны на южнодонецком направлении
Беспилотники «Бумеранг» помогли армии продвинуться на южнодонецком направлении
Бойцы группировки войск «Восток» используют на южнодонецком направлении беспилотники «Бумеранг», которые устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и не поддаются подавлению антидроновым ружьем, что затрудняет украинским силам борьбу с ними.
Как сообщает ТАСС, подразделения российской группировки войск «Восток» активно используют беспилотные летательные аппараты «Бумеранг» на южнодонецком направлении. Эти дроны отличаются устойчивостью к системам радиоэлектронной борьбы, что усложняет их подавление при помощи антидронового ружья.
По информации Министерства обороны РФ, «Бумеранг» способен продолжать выполнение заданий даже при потере видеосигнала. Дрон лишен модуля связи со спутником, что делает его недоступным для антидроновых систем. «Операторы боевых FPV-дронов «Бумеранг» 40-й бригады морской пехоты поддерживают наступление на южнодонецком направлении, уничтожая противника», – отметили в ведомстве.
FPV-дрон «Бумеранг» российской разработки обладает гибкостью в применении благодаря возможности нести различные типы зарядов. Он эффективно атакует как бронетехнику, так и укрепления противника, что делает его универсальным средством в боевых операциях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боец с позывным Буратино уничтожил танк вооруженных сил Украины в Курской области, используя дрон, неуязвимый для систем радиоэлектронной борьбы. Как сообщалось, Ростех представил дрон «Депеша», который управляется с помощью оптоволокна.