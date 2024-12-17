Ростех представил дрон «Депеша» с оптоволоконным управлением для защиты от РЭБ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, разработал новую модификацию наземного дрона «Депеша» с управлением посредством оптоволокна, что делает его неуязвимым для радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС. Дальность действия платформы с таким управлением достигает 3 км. Возвращение катушки позволяет многократно использовать дрон, а сами платформы различаются размерами базы.

Гусеничные версии дрона обладают высокой проходимостью и могут развивать скорость до 15 км/ч, что обеспечивает удобство управления оператором. Дроны предназначены для доставки различных грузов, но могут быть оснащены дополнительными модулями. «Преимущество их очевидно: сохранение жизни бойцов – главная цель», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Кроме того, была разработана колесная модификация «Депеши» для перевозки раненых. Грузовой вариант этой платформы способен доставлять грузы и боеприпасы на передовые позиции, обладая грузоподъемностью, значительно превышающей ее собственный вес. Модульная рама позволяет легко устанавливать носилки для транспортировки раненых.

О создании дрона «Депеша» в Ростехе впервые сообщали в июне текущего года. Новая модификация расширяет возможности использования дрона в различных условиях, от доставки грузов до эвакуации пострадавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках гособоронзаказа поставил в войска партию БТР-МДМ «Ракушка-М». Также сообщалось, что холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, досрочно поставил в войска России партию ракет для беспилотников Х-БПЛА, комплексы «Верба» и средства автоматизации управления огнем.