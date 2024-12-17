Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.6 комментариев
Ростех представил дрон «Депеша» с оптоволоконным управлением
Ростех представил дрон «Депеша» с оптоволоконным управлением для защиты от РЭБ
Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.
Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, разработал новую модификацию наземного дрона «Депеша» с управлением посредством оптоволокна, что делает его неуязвимым для радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС. Дальность действия платформы с таким управлением достигает 3 км. Возвращение катушки позволяет многократно использовать дрон, а сами платформы различаются размерами базы.
Гусеничные версии дрона обладают высокой проходимостью и могут развивать скорость до 15 км/ч, что обеспечивает удобство управления оператором. Дроны предназначены для доставки различных грузов, но могут быть оснащены дополнительными модулями. «Преимущество их очевидно: сохранение жизни бойцов – главная цель», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Кроме того, была разработана колесная модификация «Депеши» для перевозки раненых. Грузовой вариант этой платформы способен доставлять грузы и боеприпасы на передовые позиции, обладая грузоподъемностью, значительно превышающей ее собственный вес. Модульная рама позволяет легко устанавливать носилки для транспортировки раненых.
О создании дрона «Депеша» в Ростехе впервые сообщали в июне текущего года. Новая модификация расширяет возможности использования дрона в различных условиях, от доставки грузов до эвакуации пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках гособоронзаказа поставил в войска партию БТР-МДМ «Ракушка-М». Также сообщалось, что холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, досрочно поставил в войска России партию ракет для беспилотников Х-БПЛА, комплексы «Верба» и средства автоматизации управления огнем.