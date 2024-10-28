Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.0 комментариев
Ростех поставил в войска партию БТР-МДМ «Ракушка-М»
Ростех поставил в войска БТР-МДМ «Ракушка-М» с обновленными системами защиты и десантирования
Холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках гособоронзаказа поставил в войска партию БТР-МДМ «Ракушка-М», оснащенных современными системами защиты и подавления дронов.
Холдинг «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех» поставил в войска новую партию боевых машин БТР-МДМ «Ракушка-М», сообщает Telegram-канал Ростеха. Эти поставки осуществлены в рамках государственного оборонного заказа этого года. Все поставленные единицы техники успешно прошли комплексные ходовые испытания, что подтверждает их готовность к эксплуатации в полевых условиях.
БТР-МДМ «Ракушка-М» оснащены современными системами для локального подавления линий управления дронов, а также комплектами защиты верхней полусферы. Важной особенностью является наличие комплектов снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре «Накидка», которые существенно повышают выживаемость на поле боя. Кроме того, в распоряжении экипажа имеются приборы ночного видения, что улучшает управление машиной в условиях недостаточной видимости.
Экипаж машины составляет два человека, однако она способна перевозить до 13 бойцов наряду с боеприпасами, запчастями и топливом. БТР-МДМ «Ракушка-М» предназначена для использования в самых разных климатических условиях и в различных боевых сценариях, что делает ее универсальным средством поддержки войск. Эта техника является единственной бронированной машиной, разработанной в современной России, на которой успешно протестирована технология десантирования с самолета с экипажем на борту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил в войска новую партию БМП-3 и БМД-4М, ранее компания поставила ракеты для беспилотников Х-БПЛА и ПЗРК «Верба», а также поставила БМП и БМД с улучшенной защитой.