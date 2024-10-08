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Ростех поставил в войска новую партию БМП-3 и БМД-4М
Ростех поставил новые БМП и БМД с дополнительной защитой государственному заказчику
Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил государственному заказчику новую партию БМД-4М и БМП-3, оснащенных комплектами дополнительной защиты, включая усиленное бронирование и решетчатые экраны для повышения выживаемости в боевых условиях.
Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщил о поставке новой партии боевых машин десанта БМД-4М и боевых машин пехоты БМП-3 государственному заказчику, передает РИА «Новости». В пресс-службе компании отметили, что техника оснащена комплектами дополнительной защиты, включая усиленное бронирование и решетчатые экраны. Она также оборудована «накидками» для снижения тепловой и радиолокационной заметности, что увеличивает ее выживаемость в боевых условиях.
Техника была изготовлена на «Курганмашзаводе», который за девять месяцев 2024 года увеличил выпуск боевых машин на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, завод работает в высоком темпе, а некоторые цеха функционируют круглосуточно, что позволяет эффективно выполнять гособоронзаказ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил в войска России партию ракет для беспилотников Х-БПЛА, а также комплексы «Верба» и средства автоматизации управления огнем. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала в войска очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Госкорпорация «Ростех» поставила для ВС России партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва», которые предназначены для уничтожения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.