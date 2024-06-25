  • Новость часаWikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа
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    Отступление ВСУ становится признаком подготовки нового «контрнаступа»
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    Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.

    23 комментария
    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

    11 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Северяне всегда побеждают южан

    23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.

    7 комментариев
    25 июня 2024, 07:21 • Новости дня

    Ростех передал ВС России партию новейших гаубиц «Мальва»

    Tекст: Александра Юдина

    Госкорпорация «Ростех» поставила для ВС России партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва», которые предназначены для уничтожения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

    По данным пресс-службы госкорпорации, «Мальва» обладает высокой маневренностью по сравнению с гусеничными аналогами, имеет больший ресурс работы и более экономична в эксплуатации, передает ТАСС.

    При этом гаубица, созданная на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8 на 8, способна поражать командные пункты, оборонительные сооружения, артиллерийские и ракетные батареи, системы ПВО, колонны бронетехники и живую силу противника. Боекомплект установки составляет не менее 30 выстрелов.

    Кроме того, по дорогам общего пользования «Мальва» может пройти без дозаправки до 1 тыс. км, а полный привод и мощный дизельный двигатель обеспечивают ей высокую проходимость по бездорожью.

    Ранее заявил начальник Ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко заявлял, что САО «Мальва» подтвердило характеристики в ходе эксплуатации в зоне спецоперации и успешно показало себя.

    23 июня 2024, 18:10 • Новости дня
    В Совете Федерации рассказали об ответе России на атаку ВСУ по Севастополю

    Сенатор Джабаров: В связи с атакой ВСУ по Севастополю нужно созывать чрезвычайное заседание Совбеза ООН

    В Совете Федерации рассказали об ответе России на атаку ВСУ по Севастополю
    @ Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    России необходимо привлечь к ответственности всех причастных к ракетной атаке ВСУ по Севастополю. Для этого должно быть созвано чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    «Единственное название произошедшего – это терроризм в классическом понимании. Во-первых, использовались кассетные заряды, во-вторых, там, куда они били, не было никакого военного объекта. Атаки были направлены именно на скопление людей на пляже. Цель была убить как можно больше россиян. И так много пострадавших оказалось именно потому, что ракета разорвалась над пляжем», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Этот вопрос нужно поднимать на международных площадках, созывать чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН. Что касается военного ответа, то висящие над Черным морем дроны-разведчики – это, по сути, тоже убийцы, как и ракетные комплексы. Их нужно уничтожать без разговоров и сразу, как только их замечают в небе», – добавил парламентарий.

    В воскресенье ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, четыре ракеты ATACMS сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

    В результате обстрела ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей, пять человек погибли, в том числе – трое детей. Среди погибших – 9-летняя София, дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже.

    Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). На месте работают следователи и криминалисты.

    «Только неуклонное продвижение нашей армии, усиление натиска и бескомпромиссное следование целям СВО позволит пресечь террористические выпады неонацистского режима», – отметил в своем Telegram-канале Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт ритуальным, потому что Киев выбрал для атаки день праздника Святой Троицы. Российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, пообещала она.

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    22 июня 2024, 19:15 • Новости дня
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    МИД: Россия лишит киевский режим возможности бить по Энергодару
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сделает все для лишения Украины возможности наносить удары, подобные атакам беспилотников на Энергодар, киевский режим под руководством Владимира Зеленского оказался недоговороспособен, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии, опубликованном на сайте МИД России, Захарова указала на полную недоговороспособность режима Зеленского. Она подчеркнула, что Россия примет все меры для того, чтобы лишить Киев возможности наносить такие удары.

    Она также обратила внимание, что систематические атаки Украины на Запорожскую АЭС и на другие энергообъекты РФ говорят о стремлении поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента.

    Захарова отметила, что с момента воссоединения ЗАЭС с российской атомной «семьей», Москва делает все необходимое для того, чтобы проживающие в Энергодаре люди ни в чем не нуждались и были защищены от преступных провокаций киевской хунты, но сотрудники ЗАЭС и члены их семей, включая детей, продолжают получать угрозы от спецслужб Украины.

    Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции «Радуга» поврежден трансформатор. До этого ВСУ уничтожили подстанцию «Луч».

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    23 июня 2024, 19:50 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ПВО сбивала направленные на Севастополь ракеты

    Военный эксперт Гарнов: Террористические атаки по Крыму устраивает одно и то же подразделение ВСУ

    Военный эксперт рассказал, как ПВО сбивала направленные на Севастополь ракеты
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Чтобы предотвратить повторение ракетной атаки, подобной той, что провели ВСУ сегодня на Севастополь, ВС РФ должны охотиться и уничтожать пусковые установки M-142 HIMARS, а также увеличить количество ЗРК в этом районе, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Гарнов. Ранее ВСУ ударили ракетами ATACMS по Севастополю.

    «Сегодня ВСУ попытались нанести ракетный удар по Севастополю. Как и в нескольких случаях до этого, они одновременно запустили пять ракет ATACMS. Можно сделать предварительный вывод, что эти преступления совершает одно и то же подразделение, в котором имеется пять пусковых установок M-142 HIMARS. Каждая такая установка может запустить одну ракету», – пояснил Игорь Гарнов, подполковник войск ПВО в отставке, военный эксперт.

    «Все ракеты были поражены нашими средствами ПВО. Задачу уничтожить такие баллистические цели ставят «большим» ЗРК: С-300 или С-400. «Торы» и «Панцири» по ним не стреляют, у них слишком маленькая дальность и слишком маленькая боевая часть», – продолжил он.

    «Ракеты ATACMS – очень прочная цель, зенитная управляемая ракета должна взорваться около нее с очень маленьким промахом, чтобы разрушить. Но вот тут-то и возникает сложность. Поразить ракету MGM-140B или BLOCK-1A наши комплексы могут с очень высокой, близкой к 100% вероятностью. При поражении ракета становится аэродинамически несимметричной, осколки сносят ее рули, теряется возможность наведения, и она уже не попадет в точку прицеливания. Прикрываемый объект защищен», – детализировал он.

    «Но ракета же не испаряется. Даже сильно поврежденная, она так или иначе упадет на землю. Хорошо, если была повреждена аппаратура управления в носовой части, которая выдает команду на раскрытие кассеты и рассыпание 275 осколочных суббоеприпасов М-74. В большинстве других случаев по данным высотомера команда будет выдана, вскрывающий заряд сработает, кассета боевой части раскроется и суббоеприпасы будут рассыпаны», – указал собеседник.

    «Пусковые позиции установок М-142 находились в районе города Николаева. Можно посмотреть по карте: траектория полета ракет по объектам в Севастополе проходила как раз над пляжем Учкуевка. Судя по всему, произошло следующее: четыре из пяти ракет были сбиты на дальней границе зоны поражения ЗРК и в ее глубине, а та, которая высыпала свой груз на пляж, уже на ближней», – рассказал аналитик.

    «Возможно, ЗУР повредила ее так, что разрушилась кассета, и суббоеприпасы высыпались беспорядочно. В этом нельзя обвинять ПВО. Комплекс, скорее всего, работал в автоматическом режиме. Скорости целей и плотность налета таковы, что расчет не справился бы «вручную». Поэтому пуски ЗУР производились четко с интервалом в две секунды, как того требуют правила стрельбы. Меньше нельзя – ракеты могут догнать друг друга и сработать», – объяснил собеседник.

    «Что делать, чтобы это не повторилось? Только два возможных действия, дополняющих друг друга: охота и уничтожение пусковых установок M-142, а также увеличение количества ЗРК в этом районе», – резюмировал Гарнов.

    Террористическая атака ВСУ произошла в воскресенье в полдень. Погибли пять человек, в том числе – трое детей. Число пострадавших – 124 человека. Пятеро детей находятся в реанимации в городской больнице. Кроме того, с тяжелыми ранениями госпитализировали семерых взрослых, сообщает РИА «Новости».

    Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, сразу после атаки ему позвонил президент Владимир Путин и выразил соболезнования семьям погибших. Глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую поддержку Севастополю, из Москвы направили спецборт. После получения первой помощи детей перевезут в лучшие столичные больницы, подчеркнул Развожаев.

    Власти Крыма и Севастополя объявили понедельник, 24 июня, днем траура. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

    Перед атакой у берегов Крыма над Черным морем в воскресенье был замечен американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.

    «Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. Подобные действия не останутся безответными», – говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя.

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    22 июня 2024, 12:24 • Новости дня
    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком
    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком

    Tекст: Александра Юдина

    В зоне спецоперации замечен российский грузовик с ранее «не светившимся» тактическим знаком, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ гадают, где такой знак может проявиться и что он означает.

    «По традиции ожидают удара на Сумском направлении или же нового участка фронта на севере Харьковской области», – подчеркивает Рожин.


    В мае на технике группировки ВС России «Север» обнаружили новый тактический знак, похожий на «руну Гунгира», которая, согласно скандинавской мифологии, обладает «поражающим» свойством.

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    22 июня 2024, 20:42 • Новости дня
    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией

    Политолог Бондаренко: Киев намеренно обострит конфликт для начала переговоров с Россией

    Раскрыт новый план Киева по переговорам с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины попытаются летом инициировать новое контрнаступление, чтобы укрепить свои переговорные позиции с Россией, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в России).

    По словам политолога, такая агрессивная мобилизация на Украине нужна для серьезного запроса в обществе на мирное урегулирование конфликта, чтобы население в панике просило отдать «хоть все Левобережье Украины, лишь бы закончить войну», передает РИА «Новости».

    Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Москва и Вашигтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Украина должна вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что при отказе от мирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.

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    24 июня 2024, 16:52 • Новости дня
    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю

    «Военное дело»: ВСУ могли запустить ракеты ATACMS по Севастополю с сухогрузов

    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для размещения установок ракет ATACMS вооруженные силы Украины используют сухогрузы в Черном море, с борта которых производятся запуски в сторону Крыма и Севастополя, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Пусковые установки с ракетами ATACMS ВСУ размещают на сухогрузах, после чего корабль маскируется в грузовом порту Одессы под обычные сухогрузы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее после удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    Между тем подполье сообщило, что ВС России нанесли удар в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

    Напомним, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по пляжу в Севастополе.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    24 июня 2024, 03:51 • Новости дня
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    Опубликовано видео с пляжа в Учкуевке после ракетной атаки на Севастополь
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский портал ForPost опубликовал видео с пляжа в Учкуевке, над которым днем 23 июня разорвалась боевая часть баллистической ракеты ATACMS.

    На кадрах, снятых в воскресенье и опубликованных ForPost, можно увидеть пустынный пляж с большим количеством брошенных вещей. Среди них – детские игрушки, а также бутылки с недопитой минеральной водой. Отдельно оператор снял черные мешки, доверху наполненные полотенцами, и показал набегающие на берег волны Черного моря.

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Сообщалось, что жертвами ракетной атаки ВСУ в Севастополе стали четыре человека, в том числе двое детей. Пострадал 151 человек, включая 27 детей. 




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    23 июня 2024, 13:27 • Новости дня
    ВС России ударили по месту подготовки летного и технического состава ВСУ
    ВС России ударили по месту подготовки летного и технического состава ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные нанесли удар по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, все объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате ударов группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» потери украинской стороны составили более 1,7 тыс. человек. Отмечается, что уничтожены десятки единиц техники, включая танки, гаубицы, радиолокационные станции и беспилотные летательные аппараты.

    Как указали в пресс-службе, на севере Харьковской области поражены места подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины, уничтожены все назначенные объекты.

    В Минобороны уточнили, что на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 151-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады нацгвардии, а также 125-й и 127-й бригад теробороны. Потери противника составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, три 152-мм орудия Д-20, шесть 122-мм гаубиц Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

    В сообщении говорится, что на Славянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 11-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, а также отдельного 40-го полка ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В Минобороны подчеркнули, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 570 военнослужащих, танк, три пикапа, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

    В ведомстве пояснили, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 114-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 430 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, в том числе одну БМП Bradley, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

    В пресс-службе заявили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 48-го штурмового батальона теробороны. Потери противника составили до 135 военнослужащих.

    Отмечается, что на Запорожском и Херсонском направлениях подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих.

    Кроме того, за сутки уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов, 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, Vampire, «Ольха», пусковая установка ЗРК IRIS-T, две РЛС П-18, а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.

    Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, а также нескольким бригадам теробороны в районах населенных пунктов в Харьковской области.

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    24 июня 2024, 09:11 • Новости дня
    Стало известно об ударе ВС России по складу с западными ракетами в Одессе

    Подполье: Удар нанесен в районе завода в Одессе, где был склад с западными ракетами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен в районе завода тяжелого краностроения «Краян», где находился склад с ракетами западного производства, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, около 8.00 был прилет в стороне завода тяжелого краностроения «Краян», на котором находился склад с новыми западными ракетами, одесситы пишут о мощной детонации и столбе черного дыма, передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, погибли четыре человека, в том числе двое детей, число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ возросло до 151 человека, из них 82 человека были госпитализированы.

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    23 июня 2024, 14:10 • Новости дня
    Эксперт назвал потенциальные изменения ядерной доктрины России

    Политолог Козюлин: В условия применения Россией ядерного оружие могут внести ввод войск НАТО на Украину

    Эксперт назвал потенциальные изменения ядерной доктрины России
    @ AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия может изменить доктрину в плане условий применения ядерного оружие. В документ могут быть внесены такие условия, как возобновление полноценных ядерных испытаний США или ввод войск стран НАТО на территорию Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине России.

    «В нашей ядерной доктрине указано, что, если будет подтвержденный пуск ядерных ракет по нашей территории, это будет повод для того, чтобы применить ядерное оружие с нашей стороны. И Картаполов говорил как раз о возможном сокращении времени на принятие решения на ответный удар. Собственно, в этом смысле в доктрине вряд ли можно что-то еще радикально поменять», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.

    «Картаполов указал, что изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ. Что тут может подразумеваться? Думаю, это возобновление полноценных ядерных испытаний со стороны США или какой-то другой из стран НАТО. Также это может быть поставки Киеву определенных видов вооружения или ввод войск стран НАТО на территорию Украины. Неслучайно на днях президент Владимир Путин заявил, что для России поражение в ходе военной операции на Украине будет означать прекращение ее государственности, – подчеркнул спикер.

    «В общем, если Запад продолжит эскалацию, то Россия может изменить ядерную доктрину, и это будет способ Москвы продемонстрировать свою полную решимость в защите своей территории, своего народа и своего будущего. Как могут отреагировать другие страны? США, ЕС и Украина осудят, но больше никаких инструментов влияния на нас у них нет. Китай продолжит свой путь, будет наращивать свой ядерный арсенал, но осуждать Москву не будет, а призовет все стороны к деэскалации», – резюмировал аналитик.

    Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ, тогда может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия, сообщает РИА «Новости».

    «Все будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны. Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение. Но конкретно, конечно, сейчас рано говорить об этом», – сказал парламентарий.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.

    При этом, отвечая на вопрос о превентивном ядерном ударе, Путин заявил, что он России не нужен, так как при ответной атаке противник будет гарантированно уничтожен. При этом, по его словам, Россия продолжит развивать ядерную триаду, как гарантию стратегического сдерживания и баланса сил в мире.

    На этом фоне появились сообщения, что Соединенные Штаты приступили к модернизации ядерного арсенала, размещенного в пяти странах Европы, об этом рассказал руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. По его словам, старые ядерные боеголовки заменяются на более новые. Известно, что американское ядерное оружие размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

    Условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия, приведены в указе президента № 355. В документе обозначены четыре условия, первое – поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников. Второе – применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России (или) ее союзников.

    Третье – воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил. А также – агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

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    22 июня 2024, 14:02 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ под Харьковом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка войск «Север» нанесла поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, а также нескольким бригадам теробороны в районах населенных пунктов в Харьковской области.

    Потери противника составили до 220 военнослужащих, 10 пикапов и две гаубицы, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

    Были отражены две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны и 3-й штурмовой бригады противника. Потери ВСУ составили до 370 солдат, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30. Был уничтожен и склад боеприпасов ВСУ.

    Подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов в ДНР. Потери ВСУ составили до 590 военнослужащих.

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    22 июня 2024, 13:43 • Новости дня
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    @ Ministry of Defence of the Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Он наносился оружием большой дальности воздушного и морского базирования ВСУ, а также беспилотниками.

    Удар также пришелся по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ Западом.

    Отмечается, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты были поражены.

    Ранее минэнерго Украины сообщило, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены на юге и западе Украины, а также произошел сбой в работе генерирующего объекта на востоке страны.

    Кроме того, сообщалось, что была нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки украинских военных на подстанцию «Радуга».

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    22 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ
    ВС России уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Авиация ВС России уничтожила склады хранения безэкипажных катеров и БпЛА ВСУ, а также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах.

    Помимо этого, средства ПВО ВС России сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в Telegram-канале российского военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что войска ВС России нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики.


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    24 июня 2024, 09:22 • Новости дня
    Водитель автобуса помог спасти около 300 человек с пляжа в Севастополе

    Водитель автобуса помог спасти около 300 человек с пляжа при атаке ВСУ Севастополя

    Tекст: Вера Басилая

    Водитель автобуса по имени Александр помогал вывозить раненых с пляжа в Севастополе при атаке ВСУ, он эвакуировал около 300 человек, пока не убедился, что вывез всех, кто нуждался в помощи.

    По словам Александра, в момент атаки он только спускался к пляжу и потому сам не пострадал, но быстро сориентировался и принялся загружать людей в свой желтый автобус.

    Водитель рассказал, что было много людей в крови, себя героем не считает, помогал, чем мог, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Александр сделал несколько рейсов, вывозил раненых, которых сразу забирали бригады скорой помощи. По его словам, из здания кафе, где люди укрылись от атаки ВСУ, выносили много пострадавших детей. Всего он эвакуировал с пляжа около 300 человек.

    Напомним, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    Эксперты описали, как наказать Украину и США за террористические атаки по Крыму и Севастополю.

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    24 июня 2024, 07:31 • Новости дня
    ВСУ бросили позиции на западе Красногоровки

    Кимаковский: ВСУ лишились позиций на западе Красногоровки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины лишились позиций в западной части Красногоровки, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, оборона ВСУ в частном секторе на западе Красногоровки потерпела крах, передает ТАСС. Кимаковский добавил, что с позиций украинские военные ушли, оставив точечные очаги сопротивления.

    По его словам, в районе зачистка продолжается.

    Ранее Кимаковский рассказал об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР.

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