  • Новость часаМИД назвал пыточные тюрьмы на Украине системным явлением
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    Турция заигрывает с южнокорейским конкурентом Росатома
    У «пыточной» «Азова» под Киевом произошли столкновения
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    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    Задержана раскрывшая «пыточную» под Киевом женщина-медик
    Нанесен массированный удар по украинским ТЭС
    Беспилотники атаковали Ярославский НПЗ
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

    9 комментариев
    3 ноября 2026, 09:03 • Новости дня

    Судебные приставы начали принудительно взыскивать с Telegram 8,5 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судебные приставы начали принудительно взыскивать с мессенджера Telegram свыше 8,5 млн рублей.

    Общая сумма неоплаченного долга Telegram превышает 45,1 млн рублей, передает ТАСС.

    В отношении мессенджера открыто 29 исполнительных производств, однако принудительное взыскание 8,54 млн рублей осуществляется только по четырем из них, а остальные прекращены.

    С 2022 года в России зарегистрировали 153 тыс. преступлений, совершенных с использованием Telegram, включая организацию теракта в «Крокус Сити Холле», убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и девяти высокопоставленных военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сумма неоплаченных штрафов Telegram за нарушения российских законов превысила 45,1 млн рублей. В августе Telegram назначили штраф в 3,8 млн рублей за отказ очистить платформу от нарушающих российское законодательство материалов. В июле Росфинмониторинг включил сооснователя Telegram Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов.

    * Внесен в список террористов и экстремистов в РФ

    2 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Кремль исключил возможность транзита российского газа через Украину
    Кремль исключил возможность транзита российского газа через Украину
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация на земле не позволяет реализовать планы по возобновлению поставок газа в Европу через территорию Украины.

    «Пока вряд ли об этом можно говорить. Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ сообщили об инициативе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера возобновить транзит российского газа в европейские страны через украинскую территорию.

    Экономист Игорь Юшков назвал условия продажи топлива главным прагматичным вопросом для России в данной ситуации.

    На прошлой неделе официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо не стала исключать последующего возобновления поставок российского газа после завершения конфликта.

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    3 ноября 2026, 00:39 • Новости дня
    После отъезда Буданова из «пыточной» «Азова» неизвестные напали на митингующих
    После отъезда Буданова из «пыточной» «Азова» неизвестные напали на митингующих
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Неизвестные мужчины в штатском напали на участников акции протеста возле здания неофициальной тюрьмы первого корпуса национальной гвардии Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, пишут украинские СМИ.

    На место акции протеста прибыли неизвестные мужчины в штатском, которые начали нападать на протестующих. Один из нападавших ударил ногой в живот журналиста. Украинские оппозиционные блогеры заявили о прибытии мужчин по приказу властей для разгона акции протеста.

    Перед этим место инцидента покинул глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). С протестующими он общался на русском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в неофициальной тюрьме Нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка обнаружили раненого 14-летнего подростка.

    Силовики открыли огонь у дома в селе Петропавловская Борщаговка во время столкновений с митингующими.

    Неофициальную тюрьму создал первый корпус национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 20:36 • Новости дня
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во французских социальных сетях набрал популярность созданный искусственным интеллектом музыкальный клип с участием президента Эммануэля Макрона, доводящий до абсурда обвинения в якобы вмешательстве России в дела страны.

    Ролик группы BB Burnes, которая стала пародией на популярный французский поп-рок-коллектив BB Brunes, появился в сети на прошлой неделе и набрал сотни тысяч просмотров. Действующими лицами видео под названием «Российское вмешательство» стали многие известные французские политики, включая Макрона с супругой и главу МИД Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    Главным персонажем клипа выступил бывший премьер Франции Габриель Атталь. По сюжету у созданного ИИ политика не задался день: он пропустил автобус, коллеги не предупредили его о переносе совещания, сэндвич на обед оказался невкусным, а дома не работал телевизор. Во всех этих бедах герой обвинил «российское вмешательство».

    Франция неоднократно выступала с голословными обвинениями о мнимом вмешательстве России в ее внутренние дела. В частности, Париж обвинял Москву в завозе активно распространяющихся во французских городах постельных клопов и организации студенческих протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала французские обвинения в кибератаках попыткой оправдать экономические и политические неудачи Парижа.

    Весной замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным искусственным интеллектом видеороликом с испуганным президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    2 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии

    Политолог Трухачев: Победа Йотовой на выборах в Болгарии станет вызовом для ЕС

    Политолог объяснил победу Йотовой на выборах президента Болгарии
    @ BORISLAV TROSHEV/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Президентские выборы в Болгарии выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. Во-вторых, они недовольны политикой Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. По его оценкам, радикальных сдвигов в политике Софии ожидать не стоит.

    «Если на весенних парламентских выборах в Болгарии явка составила около 51%, то во втором туре президентских проголосовали лишь около 27%», – отметил политолог Вадим Трухачев. Он напомнил, что по итогам весенней кампании пост премьер-министра занял Румен Радев. Победу Илияны Йотовой на президентских выборах собеседник расценил как продолжение этой политической линии.

    Итоги второго тура эксперт связывает прежде всего с усталостью болгарских граждан от политической нестабильности, которую спровоцировали прежние евроатлантические правительства. «Это голосование, по сути, протест против Бойко Борисова, многолетнего премьер-министра Болгарии. Но, вероятно, еще сильнее, чем сам Борисов, людям надоели недолго находившиеся у власти либералы из партии «Продолжаем перемены». Именно их курс создавал риск отправки болгарских военных на Украину», – детализировал эксперт.

    По его оценкам, выборы выявили два важных маркера. Во-первых, болгары не стремятся к конфронтации с Россией. «Но в то же время не стоит преувеличивать их русофилию: они не ставят под сомнение членство в ЕС и НАТО, и ни Радев, ни Йотова выходить оттуда не собираются. При этом противостояния они не хотят, а хотят пусть и ограниченного, но сотрудничества», – указал политолог.

    Во-вторых, граждане страны недовольны политикой Евросоюза. «Болгария остается беднейшей страной союза, а ее интересы совершенно не учитываются. Теперь еще и мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки могут прислать по новому миграционному пакту. Между тем у Софии и без того есть проблемы с турецким меньшинством и острый цыганский вопрос», – добавил Трухачев.

    Как прогнозирует аналитик, практические шаги болгарских властей останутся преимущественно на уровне риторики – вроде тезиса о желании превратить Болгарию в мост между Россией и ЕС. «Но возникает вопрос: кто позволит им это сделать? В относительных цифрах на душу населения Болгария является крупнейшим получателем дотаций из фондов Евросоюза. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку», – рассуждает он.

    «В связи с этим Радев и Йотова могут ограничиваться лишь пожеланиями. Стоит им предпринять реальные шаги, противоречащие линии Брюсселя, и страну фактически отрежут от финансирования по линии ЕС, что станет серьезным ударом для Болгарии», – уточнил спикер.

    Впрочем, собеседник допускает, что руководство республики способно тормозить продвижение антироссийской политики и блокировать принятие отдельных санкционных пунктов. Однако полностью предотвратить этот курс София не в состоянии.

    Хотя болгарские власти будут создавать проблемы, Евросоюзу придется смириться с результатами выборов в стране. «Мы видели румынский прецедент. Но Румыния граничит с Украиной и критически важна для ее снабжения, а роль Болгарии заметно скромнее. Радев и Йотова – не евроскептики, в отличие от Джордже Симиона, поэтому Брюссель потерпит», – заключил Трухачев.

    Ранее Илияна Йотова победила во втором туре президентских выборов в Болгарии. После обработки 100% протоколов она набрала 57,57% голосов, передает БНТ со ссылкой на данные ЦИК. Ее соперник, бывший и. о. премьер-министра Андрей Гюров, получил 39,48% голосов. Он уже признал поражение. «Мы принимаем результаты такими, какими мы их увидели… В конечном итоге так проголосовали граждане Болгарии», – заявил политик.

    Йотова станет первой женщиной, избранной президентом Болгарии на прямых выборах. Она занимала пост вице-президента страны с 2017 года. Формально руководит страной с 23 января, когда Румен Радев досрочно сложил президентские полномочия. После закрытия участков Йотова поблагодарила Радева, который теперь возглавляет правительство, и поддержавшую ее «Прогрессивную Болгарию». «Уважаемый господин Радев, без вас мы бы не справились», – отметила она.

    В ходе предвыборной кампании Йотова выступала против поставок оружия Украине. Она также призывала европейские страны открыть каналы связи с Москвой и заявляла, что Болгария могла бы стать посредником в урегулировании украинского кризиса.

    Напомним, президент Болгарии избирается всенародным голосованием сроком на пять лет и выполняет преимущественно представительские функции. При этом глава государства обладает правом вето на законы, назначает техническое правительство в предусмотренных конституцией случаях и является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

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    2 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Вытеснение российского газа из Европы – стратегическая задача США

    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
    @ Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину натыкается на ряд препятствий. Среди них позиция ЕС, завышенные финансовые ожидания Украины и внутренние противоречия в стратегии самих Штатов. Для России главный вопрос остается сугубо прагматичным: на каких именно условиях придется продавать газ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Штаты не заинтересованы в поставках газа из РФ в Европу вне зависимости от маршрута или формы поставок. Это обусловлено конкуренцией России и США на глобальном энергетическом рынке. Вашингтон еще до 2022 года последовательно вытеснял российских поставщиков с европейского рынка», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в 2019 году Штаты ввели санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Санкционный режим предусматривал запрет на финансирование и достройку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Последний проект к тому моменту находился практически на завершающей стадии, поэтому ограничения почти не повлияли на его реализацию. «Повторю, вытеснение России с европейского газового рынка остается стратегической задачей и ключевым интересом Америки», – добавил собеседник.

    По его мнению, предложение США о восстановлении транзита российского газа через Украину стоит рассматривать как элемент переговорного процесса и один из возможных компромиссных вариантов. «Россия в рамках переговоров поднимает вопрос об обратной интеграции в мировую экономику – в том числе в глобальную энергетическую систему. Это подразумевает возвращение на европейский рынок», – рассуждает Юшков.

    Украина в свою очередь выдвигает требования о выплатах, продолжил аналитик. «Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег», – уточнил эксперт.

    Штаты видят решение в возобновлении поставок газа в Европу через Украину. «В таком случае будут учтены интересы обеих сторон: Россия сможет в полной мере вернуться в мировую экономическую и энергетическую систему, а Украина получит устойчивый источник финансирования», – описал спикер. Однако у американской инициативы есть ряд нюансов.

    Первый – позиция европейских стран. «ЕС постоянно выступает с заявлениями, что даже после завершения украинского конфликта не планирует возвращаться к закупкам российского газа», – напомнил Юшков. В качестве возможной лазейки США предлагают создать посредника для поставок энергоресурсов – структуру либо полностью подконтрольную Америке, либо с американским участием и контрольным пакетом.

    «По всей видимости, такая организация сможет закупать сырье у того же Газпрома по более низкой цене и реализовывать его дороже. Для европейских стран такая схема решает сразу несколько задач: обеспечивает дополнительные объемы газа, способствует снижению цен на рынке и одновременно позволяет сохранить политическое лицо. Формально Европа будет платить не России, а посреднической структуре с американским участием», – детализировал экономист.

    Однако, оговорился аналитик, подобная модель все равно может восприниматься как уступка: «Несмотря на формальное дистанцирование от поставок из России, по сути, речь идет о закупках газа российского происхождения».

    Второй нюанс – противоречие предлагаемой схемы стратегическим интересам самих США. «Хотя отдельные американские компании и бизнесмены смогут извлечь прибыль из такой модели, возобновление транзита российского газа в Европу идет вразрез с долгосрочным курсом Вашингтона по вытеснению энергоресурсов РФ с европейского рынка», – считает эксперт.

    Третий аспект касается позиции украинской стороны в финансовой плоскости. «Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи», – прогнозирует Юшков.

    Что касается выгоды для России, то она зависит от условий сделки. «С одной стороны, возобновление поставок позволит нарастить добычу газа, а значит, увеличить поступления в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С другой стороны, если газ придется продавать по заниженной цене на границе с Украиной, это может привести к насыщению европейского рынка и снижению цен, что нивелирует экономический эффект. Поэтому ключевым фактором остается конкретный набор условий, предлагаемых американской или европейской стороной», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Как сообщает The Wall Street Journal, идея была выдвинута американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе поездок в Москву и Киев в сентябре.

    По информации издания, инициатива предусматривает продажу газа из России через американского посредника в обход европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж в Европе будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны.

    США также рассматривают возможное возобновление работы «Северного потока». Однако, как отмечает WSJ, идея сталкивается с сопротивлением в европейских столицах. ЕС ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа. Переходный период для долгосрочных контрактов на поставки СПГ заканчивается 1 января 2027 года, для трубопроводного газа – 30 сентября 2027 года.

    На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией завершен. Основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США. «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – сказал Домбровскис.

    Один из высокопоставленных собеседников WSJ сравнил американское предложение с уступками Невилла Чемберлена за счет Чехословакии. Тем не менее Штаты рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и низких запасов в хранилищах позиция европейцев может смягчиться, говорится в материале.

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    2 ноября 2026, 18:23 • Новости дня
    Стала известна участница конкурса «Мисс Вселенная» от России

    Тюменка Александра Сташкевич стала участницей конкурса «Мисс Вселенная»

    Стала известна участница конкурса «Мисс Вселенная» от России
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат в мастера спорта по чир-спорту Александра Сташкевич из Тюмени представит Россию на 75-м международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная – 2026» в Пуэрто-Рико.

    Финалистка национального смотра 2023 года отправится в Пуэрто-Рико для участия в 75-м международном соревновании, сообщается в группе конкурса красоты «Мисс Россия» в соцсети «ВКонтакте».

    «Совсем скоро в Пуэрто-Рико состоится 75-й конкурс «Мисс Вселенная». Россию на конкурсе «Мисс Вселенная – 2026» представит Александра Сташкевич! 21-летняя Александра из Тюмени – финалистка топ-10 конкурса «Мисс Россия – 2023», – заявили организаторы.

    Девушка является семикратной чемпионкой России по чир-спорту и кандидатом в мастера спорта. Более 11 лет она посвятила спорту и выступала в составе национальной сборной.

    В настоящее время Сташкевич учится на факультете журналистики Тюменского государственного университета. Она имеет опыт работы корреспондентом хоккейных клубов «Рубин» и «Тюмень».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце победительница национального этапа Яна Кривченко вошла в топ-5 финалисток международного конкурса красоты «Женщина Вселенной 2026» в Сеуле.

    Летом обладательницей короны национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия» стала Марина Куклачева.

    В июле жительница Московской области Людмила Секрий одержала победу в международном конкурсе красоты «Миссис Земля».

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    2 ноября 2026, 21:02 • Новости дня
    Польша начала спецоперацию на границе с Россией якобы из-за угрозы диверсий
    Польша начала спецоперацию на границе с Россией якобы из-за угрозы диверсий
    @ Mateusz Kotowicz/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главный комендант полиции Польши Марек Боронь заявил о начале спецоперации на границе с Калининградской областью под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий.

    Польские силовики проводят превентивные мероприятия на фоне якобы существующих рисков в приграничной зоне, передает РИА «Новости». «В Главной комендатуре полиции создан штаб специальной операции, проводимой в Варминско-Мазурском и Подляском воеводствах силами полиции в сотрудничестве с вооруженными силами, Пограничной стражей и спецслужбами», – сказал Боронь.

    По его словам, поводом для наращивания присутствия силовиков стали сообщения о готовящихся провокациях и возможном проникновении через границу вооруженных групп. При этом никаких доказательств существования угроз он не привел.

    Боронь добавил, что на границу прибыли подразделения полиции из других воеводств. В операции также задействованы полицейские антитеррористы.

    Ранее самолет-разведчик НАТО провел более четырех часов у Калининградской области.

    В конце октября посольство России в Германии указало на беспрецедентный рост разведывательной деятельности Североатлантического альянса у российских рубежей с использованием военных кораблей и авиации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала испепеляющий ответ в случае атаки на Калининградскую область.

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    2 ноября 2026, 23:58 • Новости дня
    В неофициальной тюрьме Нацгвардии под Киевом обнаружили избитого подростка

    Tекст: Антон Антонов

    В неофициальной тюрьме Нацгвардии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили избитого 14-летнего подростка, пишут украинские СМИ.

    Подростка вывели из дома, забрать его дали сестре. Очевидцы рассказали, что ребенка били лопатой, он в плохом состоянии. В Нацгвардии не объяснили, почему ребенок оказался в здании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка создал первый корпус национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

    Силовики открыли огонь во время столкновений с протестующими.

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    2 ноября 2026, 15:11 • Новости дня
    МЧС установило причину взлома мобильного приложения

    МЧС: Выявлена использованная хакерами для кибератаки на приложение уязвимость

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты МЧС выявили уязвимость, которую злоумышленники использовали для кибератаки на мобильное приложение ведомства, сообщили в пресс-службе министерства.

    Информация об инциденте направлена в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, сообщает МЧС в Мах. В ведомстве заверили, что принимаются все необходимые меры для недопущения повторных инцидентов и восстановления штатной работы сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям мобильного приложения из-за массированной кибератаки.

    В ведомстве заявили о функционировании системы оповещения населения в штатном режиме.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о росте угрозы кибератак из-за развития искусственного интеллекта.

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    2 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Дипломатия Путина сорвала попытки Запада изолировать Россию

    NYT: Путин сорвал попытки Запада изолировать Россию
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин успешной дипломатической деятельностью сорвал попытки западных стран изолировать Россию, пишет The New York Times (NYT).

    «На прошлой неделе в российской столице Путин вел бурную дипломатическую деятельность, которая продемонстрировала, как спустя почти пять лет после начала украинского конфликта он срывает попытки Запада изолировать его и силой возвращается на главную сцену мировой политики», – отмечает New York Times.

    Обозреватель газеты указал, что об этом свидетельствуют телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, а также визиты африканских лидеров в Москву и контакты с администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия президента России в декабрьском саммите G20.

    В прошлую среду профессор Университета Тампере Туомас Форсберг назвал звонок президента Финляндии и премьера Норвегии Путину дипломатической победой Москвы.

    Днем ранее политолог Павел Данилин заявил об осознании Западом провала антироссийской политики.

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    2 ноября 2026, 15:03 • Новости дня
    Абрамович посетил Баку в компании украинской модели

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский миллиардер Роман Абрамович прибыл в столицу Азербайджана вместе с украинской моделью Натальей Гоций, сообщили СМИ.

    В Баку бизнесмена заметили в компании Натальи Гоций, которую некоторые издания называют его возлюбленной. Предположительно, визит связан с проходящим в городе международным фестивалем искусств Baku International Art Festival (BIAF), сообщает Oxu.Az.

    Миллиардер уже посетил мероприятия, проходящие в рамках фестиваля. В прошлом году он также присутствовал на BIAF.

    Фестиваль искусств проходит в Баку с 28 октября по 8 ноября. В программе представлены показы фильмов и выступления оркестра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский миллиардер Роман Абрамович в мае провел встречу с Владимиром Зеленским в Киеве.

    В июне Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем.

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    2 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    МЧС сообщило о последствиях массированной атаки дронов ВСУ на Луганск

    МЧС: В Луганске в результате атаки дронов ВСУ повреждены дома и автомобили

    МЧС сообщило о последствиях массированной атаки дронов ВСУ на Луганск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Два многоквартирных дома и 13 легковых автомобилей повреждены в Луганске в результате массированной атаки беспилотников ВСУ, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    «В результате агрессии со стороны врага серьезно пострадали административные и нежилые здания. Предварительно повреждены 13 легковых автомобилей. <…> По предварительным данным, повреждения также получили два многоквартирных дома – пострадало остекление», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    В результате удара беспилотника по зданию интернет-провайдера «Лугаком» произошло возгорание четырехэтажного административного здания, строительные конструкции разрушены. Сотрудники МЧС продолжают тушение возгорания.

    При атаке на здание Луганской телефонной компании частично обрушились строительные конструкции, на прилегающей территории загорелся строительный мусор. Еще один беспилотник ударил по недействующему автосалону: одноэтажное строение загорелось и частично обрушилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских беспилотников на здания интернет-провайдера «Лугаком» и Луганской телефонной компании в Луганске.

    В воскресенье он рассказал о гибели четырех мирных жителей в результате украинских ударов по гражданскому транспорту.

    На прошлой неделе в министерстве образования и науки республики заявили о повреждении двух школ и Дворца творчества детей и молодежи в результате атаки беспилотников на Луганск.

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    2 ноября 2026, 22:44 • Новости дня
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Энергосистема Украины деградировала, и вернуть ее прежние мощности за счет оперативного ремонта и перераспределения электроэнергии уже не удастся, заявил украинский эксперт Юрий Корольчук. По его словам, энергетикам пришлось с 2022 года сменить несколько схем распределения электричества по стране.

    «Были созданы три схемы – в 2022, 2024 и 2026 годах. Схему, которую создавали в этом году, уже поменяли. Потому что нельзя сказать, что, если удары наносят условно только по Харькову, Киеву, Киевскому региону, Днепру и Одессе, то это не влияет на запад Украины. Затрагивает и ее: энергосистема единая, и изменения в одной ее части сказываются на других», – заявил Корольчук, его слова приводит украинское издание «Страна».

    Эксперт отметил, что главной проблемой энергосистемы стала ее частичная разрушенность. «Это называют деградацией. Что означает – оперативными ремонтами или временными изменениями схемы распределения электроэнергии восстановить прежние мощности уже не получится», – пояснил эксперт.

    После последних ударов по энергообъектам в Киеве остановились ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ, а в столице и области начались экстренные отключения электричества. По данным RT, утром 2 ноября без электричества оставалось 58% территории Киева. На двух линиях киевского метро остановилось движение поездов.

    По сообщению «Военной хроники», беспилотники «Герань» атаковали подстанцию «Новокиевская» в Хотове Киевской области. Подстанция напряжением 330 кВ входит в высоковольтное кольцо столицы. В Днепропетровске, как сообщает канал «Военкоры Русской весны», прекратила работу Приднепровская ТЭС – крупнейший источник электроэнергии в городе.

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    2 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Во время празднования Хеллоуина в США застрелили 76 человек
    Во время празднования Хеллоуина в США застрелили 76 человек
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Соединенных Штатах огнестрельные ранения во время массовых празднований Хеллоуина получил 201 человек, еще 76 погибли, следует из данных аналитиков.

    Накануне Дня всех святых в американских городах произошла серия инцидентов с применением оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитиков и правоохранительных органов.

    В Калифорнии неизвестные открыли огонь в торговом центре рядом с магазином костюмов, в результате чего пострадали шесть человек и погибла беременная женщина. В штате Монтана полицейские прибыли по вызову, после чего злоумышленник застрелил заместителя шерифа и ранил еще одного офицера.

    В Техасе зафиксировали три инцидента: за ночь застрелили четырех и ранили 15 человек, еще семерых госпитализировали с празднования дня рождения. Случаи со смертельными исходами также произошли на вечеринках во Флориде, Иллинойсе, Алабаме и Чикаго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы штата Иллинойс задержали молодого человека за подготовку массовой стрельбы в индуистском храме.

    В прошлом году спецслужбы США предотвратили массовую стрельбу на военной базе в штате Мичиган.

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    2 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах

    Эксперт Кнутов: ВСУ начали использовать новую тактику с дронами на дорогах

    Эксперт рассказал о применении ВСУ «дронов-ждунов» на дорогах
    @ Ashley Chan/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Появление на проезжей части якобы сбитых украинских дронов, детонирующих при приближении объекта, свидетельствует о новой тактике Вооруженных сил Украины по применению «дронов-ждунов», заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику применения так называемых «дронов-ждунов», оставляя их на проезжей части под видом сбитых аппаратов, пишет «Газета.Ru».

    «Это новое применение дронов-ждунов. Раньше дроны-ждуны помещали либо в траве, либо на деревьях, либо на крыше дома. А теперь вот уже непосредственно на дороге», – заявил Кнутов.

    Аналитик добавил, что подобные беспилотники способны детонировать при появлении человека или транспортного средства. Для этого устройства могут оборудовать микрофонами или датчиками движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащий группировки «Восток» с позывным Софон сообщил о новой тактике ВСУ с подвешиванием беспилотников на линиях электропередачи.

    В пятницу расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Север» применили новую тактику двойного удара для уничтожения замаскированной техники украинской армии в Харьковской области.

    В среду оператор-техник расчета БПЛА сообщил о выявлении позиций ВСУ в Харьковской области по дымке от выстрелов, перемещениям и оставленному мусору.

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