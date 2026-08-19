Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.0 комментариев
Суд Москвы наказал Telegram штрафом на 3,8 млн рублей за запрещенный контент
Мессенджеру Telegram предстоит выплатить 3,8 млн рублей за отказ очистить платформу от материалов, нарушающих российское законодательство.
Таганский районный суд столицы привлек к ответственности известную платформу для обмена сообщениями, передает ТАСС. Компанию обязали выплатить 3,8 млн рублей за игнорирование требований российского законодательства об удалении запрещенных публикаций.
«Таганским районным судом города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ», – заявили представители судебной инстанции.
Правонарушение напрямую связано с нарушением порядка ограничения доступа к информации, подлежащей обязательной блокировке. По итогам рассмотрения материалов дела судья вынес окончательное решение о назначении крупного денежного взыскания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне суд обязал компанию Microsoft выплатить 3,5 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.
Неделей ранее инстанция назначила корпорации Google административный штраф в размере 3,8 млн рублей.
В конце июня платформу Telegram наказали на 3,5 млн рублей за отсутствие мониторинга запрещенной информации.