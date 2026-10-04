Ограничения с аэропорта Внуково сняты и введены в аэропорту Домодедово

Аэропорт Внуково работает штатно, Домодедово – по согласованию

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

Ранее Внуково перешел в режим работы с рейсами по согласованию.

В Росавиации добавили, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Там допустили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин в ночь на воскресенье сообщил, что силы ПВО уничтожили на подлете к Москве шесть дронов.

Силы ПВО в ночь на субботу сбили 218 украинских БПЛА над Россией, а в течение выходного дня уничтожили 244 украинских дрона.

