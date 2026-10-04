Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.2 комментария
Ограничения с аэропорта Внуково сняты и введены в аэропорту Домодедово
Аэропорт Внуково работает штатно, Домодедово – по согласованию
Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о возвращении в штатный режим работы аэропорта Внуково, тогда как Домодедово перешел на режим работы с рейсами по согласованию.
«Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
Ранее Внуково перешел в режим работы с рейсами по согласованию.
В Росавиации добавили, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Там допустили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин в ночь на воскресенье сообщил, что силы ПВО уничтожили на подлете к Москве шесть дронов.
Силы ПВО в ночь на субботу сбили 218 украинских БПЛА над Россией, а в течение выходного дня уничтожили 244 украинских дрона.