Акулова рассказала о «шебутном» характере панды Катюши

Tекст: Дмитрий Зубарев

Характер первой родившейся в России панды Катюши оказался уникальным сочетанием черт ее родителей, передает РИА «Новости». Акулова рассказала, что в повадках маленькой медведицы все чаще проявляются природные инстинкты, свойственные пандам в дикой природе.

«От мамы Диндин она переняла осторожность и аккуратность. Это очень хорошее природное качество», – уточнила Акулова. Она пояснила, что панды в природе не бросаются в омут с головой. Например, Катюша сначала осмотрит новую игрушку издалека и только потом подойдет к ней.

При этом от папы Жуи панда унаследовала «шебутной» и немного капризный характер. Сотрудники зоопарка ласково называют ее Екатериной за «королевские» повадки. По словам гендиректора, Катюша прекрасно знает, что мир вращается вокруг нее, и умеет показать свой нрав.

Также у маленькой панды есть свое обязательное условие. Все заслонки в вольере должны быть открыты, даже если она не собирается выходить на улицу. Как подчеркнула Акулова, Катюше необходимы контроль и возможность выбора.

