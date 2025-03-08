Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.0 комментариев
Панде Катюше подарили тюльпаны к 8 Марта
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили тюльпаны в честь праздника 8 Марта
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили желтые тюльпаны к Международному женскому дню, сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.
Панде Катюше, которая живет в Московском зоопарке, подарили тюльпаны в честь Международного женского дня, сообщается в Telegram-канале Акуловой.
Гендиректор столичного зоосада отметила, что Катюша является символом нежности и тепла, которые ассоциируются с этим днем.
Катюша сначала обнюхала желтые тюльпаны, а затем решила попробовать их на вкус.
Ранее столичные студенты сделали подарок панде Катюше из Московского зоопарка в честь Дня знаний, подарив ей развивающие кубики.
До этого 24 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год.