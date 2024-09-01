Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с Днем знаний

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, единственной рожденной в России панде недавно исполнился один год, что по меркам человека можно сравнить с трехлетием, когда дети обычно идут в детский сад. Студенты московского колледжа изготовили из экологически чистого материала развивающие кубики и передали их Катюше через сотрудников зоопарка, передает РИА «Новости».

Как добавили в пресс-службе, над подарком ко Дню знаний работали студенты Колледжа Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26, изготовившие развивающие кубики из натуральной древесины и украсившие их буквами русского алфавита, а также цифрами и изображением панды.

Напомним, 24 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год.