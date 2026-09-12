Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка

Tекст: Антон Антонов

Такер Карлсон рассказал о своих впечатлениях от первой поездки в Москву в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи.

«Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного, бесконечно лучше Нью-Йорка... Я не хотел этого узнать, но узнал», – сказал Карлсон.

Карлсон отметил, что после публичных высказываний о Москве подвергался постоянной критике. Журналист подчеркнул, что говорил лишь о том, что видел собственными глазами, и не приукрашивал действительность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон ранее заявил о значительном росте уровня жизни в России за последние 25 лет на фоне ухудшения ситуации в крупных американских городах.

Журналист также отметил, что московское метро выглядит намного лучше американского благодаря отсутствию грязи, граффити и бездомных.

Карлсон признавался, что Москва оказалась намного чище, безопаснее и приятнее любого города США, чем он был искренне удивлен.