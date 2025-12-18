Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.5 комментариев
Politico: В ЕС поссорились из-за замороженных активов России
Европейские страны продемонстрировали серьезные разногласия накануне брюссельского саммита, обсуждая вопрос конфискации российских замороженных активов и финансовой поддержки киевского режима.
Лидеры стран Европы разделились на непримиримые лагеря из-за разных подходов к вопросу конфискации российских замороженных активов, пишет Politico, передает РИА «Новости».
Разногласия настолько обострились, что это ставит под угрозу достижение согласия относительно финансирования Киева.
Дипломаты Евросоюза почти 11 часов вели напряженные переговоры, чтобы спасти соглашение по оказанию финансовой поддержки на Украине. Эксперты отмечают активизацию ожесточенных старых споров между северными и южными странами блока относительно принятия на себя общего долгового бремени.
По данным издания, сейчас возможный вариант выхода из тупика лишь начинает формироваться, его придется дорабатывать в ходе новых длительных дискуссий. Переговоры, по мнению авторов издания, вряд ли завершатся быстрым компромиссом.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что заморозка активов России стала спасением для Евросоюза и Украины.
Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС необходимо поискать российские активы не только в бельгийской системе Euroclear.