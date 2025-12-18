При БПЛА-атаке на порт Ростова погибли два члена экипажа танкера и трое ранены

Tекст: Катерина Туманова

«Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три получили ранения. Пожар потушен на площади 20 кв. м», – сообщил он.

Слюсарь уточнил, что в Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую БСМП. Одного пострадавшего врачи спасти не смогли.

Губернатор добавил, что информация обо всех последствиях атаки будет зафиксирована муниципальными комиссиями, всем пострадавшим будет оказана помощь.

Ранее губернатор Слюсарь сообщал, что в порту Ростова-на-Дону загорелся танкер после атаки дронов ВСУ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Слюсарь сообщал о повреждениях дронами ВСУ гражданской инфраструктуры в Ростове и Батайске.



