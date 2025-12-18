Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.0 комментариев
Гражданская инфраструктура повреждена в Ростовской области при атаке ВСУ
В результате воздушной атаки врага в Ростове и Батайске пострадала гражданская инфраструктура, дежурно-спасательные службы выехали на места, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Ростове разрушения получила строящаяся многоэтажка в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома», – уточнил он.
Слюсарь добавил: по уточненным данным, в Ростове пострадало два корпуса многоэтажки-новостройки. Разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа. Информация о пострадавших уточняется.
«В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется. В Батайске медицинская помощь понадобилась четверым жителям», – сообщил губернатор.