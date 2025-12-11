Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
На юге Казахстана более 50 человек отравились угарным газом в поезде
Более 50 человек пострадали из-за отравления угарным газом в поезде, который был предоставлен киностудии для съемок на станции в Алма-Ате, сообщили в управлении общественного здравоохранения города.
Среди пострадавших – десять детей, они были госпитализированы, двое из них остаются в реанимации. На место прибыли 13 бригад скорой медицинской помощи, передает ТАСС.
В управлении рассказали: «Все пострадавшие были доставлены в приемные покои стационаров города для проведения обследования и оказания необходимой медицинской помощи». После медицинского осмотра часть пациентов получила амбулаторное лечение по месту жительства, остальные остаются под наблюдением врачей. По официальным данным, все госпитализированные обеспечены необходимой помощью.
В пресс-службе компании «Казахстанские железные дороги» отметили, что поезд принадлежал частному перевозчику и не имеет отношения к государственным компаниям. Вагоны были выделены киностудии специально для съемок. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют компетентные органы.
