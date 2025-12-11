На юге Казахстана более 50 человек отравились угарным газом в поезде

Tекст: Дарья Григоренко

Среди пострадавших – десять детей, они были госпитализированы, двое из них остаются в реанимации. На место прибыли 13 бригад скорой медицинской помощи, передает ТАСС.

В управлении рассказали: «Все пострадавшие были доставлены в приемные покои стационаров города для проведения обследования и оказания необходимой медицинской помощи». После медицинского осмотра часть пациентов получила амбулаторное лечение по месту жительства, остальные остаются под наблюдением врачей. По официальным данным, все госпитализированные обеспечены необходимой помощью.

В пресс-службе компании «Казахстанские железные дороги» отметили, что поезд принадлежал частному перевозчику и не имеет отношения к государственным компаниям. Вагоны были выделены киностудии специально для съемок. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют компетентные органы.

