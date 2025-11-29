Юристы нашли способы защиты от «бабушкиной схемы» при покупке жилья

Юристы нашли два способа предотвратить мошенничество с покупкой жилья у пожилых

Tекст: Тимур Шайдуллин

Защититься от мошенничества при покупке недвижимости по «бабушкиной схеме» возможно на двух ключевых этапах, пишет РБК. Первый способ – еще на моменте заключения сделки покупатель должен настаивать на включении в договор пункта о том, что продавец действует не под влиянием мошенников.

Как рассказал РБК доцент Игорь Семеновский, это станет дополнительной гарантией и поддержит признание покупателя добросовестным приобретателем при возникновении спора.

Юрист Олег Силкин пояснил, что при признании сделки недействительной обе стороны должны вернуть полученное. Силкин процитировал подход из романа «12 стульев»: «можно наоборот, но деньги вперед», подчеркнув, что квартира возвращается продавцу только после возврата покупателю средств.

Однако, как отметила юрист Елена Рудакова, этот пункт может быть оспорен в суде. По ее словам, возможно прописать в договоре, что квартира остается в залоге у покупателя до окончательного возврата денег, но суд может вынести иное решение.

Второй этап – судебное разбирательство. Часто мошенническая схема реализуется таким образом, что продавец, выигравший суд, получает квартиру обратно, а деньги не возвращает, поскольку средств уже нет. Семеновский указывает, что по закону стороны должны возвратить друг другу все полученное, но на практике исполнить это сложно.

Рудакова советует добиваться включения в судебное решение механизма, при котором запись о возвращении квартиры в Росреестр производится только после возврата денег покупателю. Такой механизм должен четко регламентировать порядок расчетов, возможно с участием нотариуса или специального депозита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума рассматривает возможность введения «периода охлаждения» до семи дней при покупке недвижимости для снижения рисков мошенничества.

Адвокат Александр Бенхин прогнозировал волну уголовных дел против пенсионеров из-за мошеннических схем с жильем.

В ноябре Верховный суд Якутии впервые отменил решение о возврате квартиры пенсионерке, лишившейся жилья после продажи мошенникам.

Все началось с того, что суд установил, что народная артистка России Лариса Долина подписала договор продажи московской квартиры под давлением телефонных аферистов.