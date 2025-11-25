Адвокат спрогнозировал волну уголовных дел против пенсионеров из-за схем с жильем

Адвокат Бенхин: Пенсионерам грозят уголовные дела из-за схем с недвижимостью

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью NEWS.ru он отметил, что серьезный инструмент давления на таких злоумышленников – перспектива тюремного срока, которая может заставить их вернуть похищенные средства.

«Считаю, что в скором времени может появиться много исков в отношении пенсионеров из-за мошеннических схем с продажей жилья. На мой взгляд, можно и нужно возбуждать дела по статье 159, часть 4 «Мошенничество в особо крупных размерах». Потому что под страхом реального тюремного срока эти бабушки будут давать заднюю и, соответственно, либо отдавать обратно квартиру обманутым россиянам, либо возмещать средства, полученные вот таким мошенническим путем», – подчеркнул Бенхин.

Адвокат отметил, что при наличии всех необходимых документов и подтверждений мошеннических действий правоохранительные органы начнут расследования. При доказанности мошеннической схемы пенсионеры будут вынуждены либо вернуть недвижимость, либо компенсировать причиненный ущерб.

Бенхин также уточнил, что многие преступления возможно предотвратить именно угрозой уголовной ответственности, так как гражданские иски малоэффективны: зачастую взять с мошенников нечего, а наличные средства, полученные преступным путем, отследить крайне сложно. Переход к уголовному преследованию меняет ситуацию принципиально, резюмировал юрист.

Ранее замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий заявил, что в случае признания сделки по покупке жилья недействительной запись о праве собственности в Росреестре следует гасить только после фактического возврата продавцом полученных денег.

Также Верховный суд Якутии впервые отменил решение о возврате квартиры пенсионерке, которая лишилась жилья после продажи мошенникам осенью 2023 года.

В Российской гильдии риелторов (РГР) начал работу штаб, занимающийся системной защитой добросовестных покупателей жилья и анализом мошеннических схем на рынке.