На Украине заявили о самой сложной ситуации с энергоснабжением за всю зиму

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сейчас самая сложная ситуация со светом за эту зиму», – заявил холдинг, передает ТАСС.

По данным компании, наблюдаются серьезные трудности с передачей электроэнергии в Днепропетровске и регионе, а также в Киеве и Киевской области.

В отдельных районах Печерского и Голосеевского округов, а также на левом берегу Киева, продолжаются внеплановые отключения электроэнергии. Энергетическая система работает с перебоями, что приводит к частым авариям.

В субботу в украинской столице полностью остановили работу систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за масштабных аварийных отключений.

До этого в Киеве перестали работать две ТЭЦ.