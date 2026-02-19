Tекст: Антон Антонов

«В Черниговской области в районе Нежина ударом ОТРК «Искандер» уничтожена площадка и места хранения ударных БПЛА дальнего действия ВСУ. Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

В Харьковской области продолжаются интенсивные бои на всех участках, где штурмовые группы «Северян» при поддержке артиллерии и систем «Солнцепек» продвигаются вперед. По позициям ВСУ активно работали авиация ВКС России и расчеты БПЛА «Герань».

В районе Старицы отмечено продвижение российских сил и занятие одной позиции ВСУ. В Волчанских Хуторах занято восемь домовладений, продвижение составило около 200 м. На Хатненском участке российская авиация уничтожила пункты ВСУ и испаноговорящих наемников. На Липцовском участке артиллерия и FPV-дроны «Северян» продолжали уничтожать пункты управления БПЛА ВСУ.

«В Харьковской области точным артиллерийским ударом накрыт пункт дислокации наемников из Латинской Америки, входящих в состав второго корпуса НГУ «Хартия». Подтверждены потери среди личного состава», – сказано в сообщении.



На Сумском направлении российская авиация наращивает удары по скоплениям ВСУ, а штурмовые группы «Северян» продвигаются в районах Покровки и Харьковки.

Сообщается, что в Сумах украинская администрация обсуждает передачу имущества граждан, покинувших Украину, в собственность ВСУ. Кроме того, рассматривается возможность обязать местные СТО бесплатно ремонтировать транспорт украинских боевиков.

Штурмовые подразделения группировки «Север» ведут тяжелые бои в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах, за сутки продвинувшись до 850 м на 13 участках.

На Теткинском и Глушковском направлениях авиация России наносит удары по украинским позициям.

«За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты ОТРК «Искандер» и РСЗО «Торнадо» группировки российских войск «Север» нанесли удар по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов в Харьковской области Украины. В Сумской области на аэродроме Конотоп ударом ОТРК «Искандер» уничтожена площадка запуска ударных дронов дальнего действия.