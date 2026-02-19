Лавров предупредил о «нехороших последствиях» новых ударов по Ирану

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что новый удар по Ирану может привести к нехорошим последствиям для региона и России, сообщается на сайте МИД России. Он напомнил, что ранее уже были нанесены удары по иранским ядерным объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ.

«Насколько мы можем судить, были реальные риски ядерного инцидента», – подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что после этих атак иранская сторона усилила меры физической защиты ядерных материалов. Он добавил, что ситуация сейчас по оценке иранских специалистов стабилизировалась, однако любые новые удары могут вновь обострить обстановку.

Лавров также напомнил, что ядерные материалы на иранских объектах находятся под контролем Агентства по атомной энергии, и любые военные действия против них недопустимы.

Разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, провели маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

Американское военное командование приказало второй авианосной ударной группе подготовиться к возможному развертыванию на Ближнем Востоке.

Американские военные усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.