В Дамаск прибыла делегация России во главе с Евкуровым
В Дамаске стартовали переговоры делегации из России во главе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым, ключевой темой переговоров станет укрепление военного сотрудничества, сообщило министерство обороны Сирии.
Делегация из России, возглавляемая заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым, прибыла в Дамаск, передает РИА «Новости».
В сирийской столице представителей встретил глава генерального штаба вооруженных сил Сирии генерал-майор Али ан-Наасан. В ходе визита планируется обсудить укрепление военного сотрудничества между двумя странами.
По словам сирийского военного ведомства, визит российской делегации продлится несколько дней, он направлен на развитие и углубление двустороннего партнерства в военной сфере в интересах обеих стран. Как отметил представитель Минобороны Сирии, «визит российской делегации позволит обсудить вопросы дальнейшего взаимодействия военных ведомств».
Также сообщается, что в Дамаск прибыла отдельная российская делегация во главе с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным, которая проведет ряд встреч по вопросам сотрудничества в сферах строительства, транспорта, спорта, здравоохранения и сельского хозяйства. Делегация также планирует посетить объекты инфраструктуры Сирии и обсудить новые проекты в разных секторах экономики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос российских военных баз в Сирии обсуждался на переговорах в Кремле между Владимиром Путиным и Ахмедом аш-Шараа.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что между Россией и Сирией никогда не возникало тяжелых моментов на государственном уровне.
Москва поддерживает интеграцию Заевфратья как важный этап восстановления целостности Сирии.