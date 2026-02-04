Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.5 комментариев
На Украине предложили разрешить браки с 14 лет
Украинские власти предложили разрешить заключать браки с 14 лет в случаях беременности или рождения ребенка.
Соответствующий проект Гражданского кодекса опубликован на сайте Верховной рады, передает RT. В статье 1478 документа говорится, что суд может разрешить регистрацию брака с 14 лет, если девушка беременна или уже стала матерью. Сейчас в подобных случаях минимальный возраст составляет 16 лет.
Каждое дело о заключении брака будет рассматриваться индивидуально, а мнение родителей учтут, но оно не станет решающим фактором. Законопроект также предусматривает упрощение оформления фактического сожительства и развода по взаимному согласию через нотариуса.
Разработку проекта курировал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. В числе причин внесения изменений в законодательство названа «десоветизация» правовых норм.
В 2023 году на Украине предложили легализовать однополые «партнерства» военных.