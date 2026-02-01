Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.9 комментариев
В Киеве ввели экстренные отключения света
В столице Украины вводятся экстренные отключения электроэнергии, сообщила украинская компания Yasno (входит в национальный энергетический холдинг «ДТЭК»).
В официальном аккаунте Yasno говорится: «Киев. Сейчас в столице применяются экстренные отключения», передает ТАСС.
Компания не уточнила, что стало причиной введения ограничений, а также не назвала предполагаемые сроки восстановления подачи света.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о вероятности повторения масштабного отключения света и порекомендовал горожанам заранее запастись необходимыми продуктами и медикаментами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Киеве остановилось метро из-за низкого напряжения в сети. Мэр города заявил о массовых аварийных отключениях электроснабжения на Украине.