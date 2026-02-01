Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.10 комментариев
ОПЕК+ подвел итоги выполнения нефтяной сделки за конец 2025 года
На онлайн-встрече мониторинговый комитет ОПЕК+ изучил показатели добычи нефти за два последних месяца 2025 года, подтвердив выполнение соглашения.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на онлайн-встрече рассмотрел показатели добычи нефти альянсом за ноябрь и декабрь 2025 года, передает ТАСС. По итогам обсуждения представители отметили, что участники альянса в целом соблюдали условия соглашения ОПЕК+. Эта информация размещена в официальном заявлении на сайте ОПЕК.
Следующее заседание мониторингового комитета назначено на 5 апреля. Ожидается, что именно тогда стороны обсудят дальнейшие шаги по регулированию добычи нефти, исходя из ситуации на мировом рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, восемь стран-участниц ОПЕК+ договорились провести встречу 1 марта.