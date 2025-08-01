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    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    27 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    37 комментариев
    1 августа 2025, 19:12 • Новости дня

    Трамп назвал скандал с «вмешательством» России в выборы крупнейшим в истории США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп назвал информацию о якобы сфабрикованных разведданных по вмешательству России в выборы 2016 года крупнейшим скандалом в истории страны.

    По словам Трампа, «мошенничество с «Россия, Россия, Россия» теперь ПОЛНОСТЬЮ НЕОСПОРИМО! ВСЕ ФАКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ. Это – самый крупный скандал в истории Америки», передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети Truth Social он подчеркнул, что считает предъявленные доказательства однозначными и неоспоримыми. Трамп также заявил, что виновные в этом должны понести серьезное наказание. Президент не впервые выступает с подобными обвинениями, настаивая на своей позиции в отношении расследования событий выборов 2016 года.

    В среду призвал опубликовать материалы, связанные с досье о «русском следе», чтобы раскрыть «мошенничество демократов на выборах 2016 года».

    Директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах. Габбард назвала действия администрации Барака Обамы по «сфальсифицированным» данным о «русском следе» госпереворотом и заговором против Трампа.

    Дональд Трамп заявил, что министерству юстиции следует проверить возможное вмешательство Барака Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

    31 июля 2025, 08:43 • Новости дня
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические связи между Россией и Индией, и нет дела до их «мертвых экономик».

    В Truth Social Трамп сообщил, что ему все равно до торговых отношений Индии с Россией, ему нет дела до их «мертвых экономик», передает РИА «Новости».

    По его словам, США очень мало торгуют с Индией, поскольку тарифы там самые высокие.

    «Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом», – следует из его публикации.

    Ранее Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом.

    Трамп заявил, что США планируют установить импортные пошлины в 25% на товары из Индии.

    Трамп заявил, что сомневается в эффективности стратегии санкций против России.

    В Кремле заявили, что российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, и Россия выработала иммунитет к санкциям.

    Комментарии (38)
    1 августа 2025, 11:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию

    Политолог Минченко: Визит Уиткоффа в Россию – это шанс переломить негативную динамику

    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У американского эмиссара Стива Уиткоффа в России могут состояться встречи с представителями МИД и администрации президента, а также с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Это может переломить негативную динамику в политике американской администрации в отношении Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал сообщение о предстоящем визите Уиткоффа в Россию.

    «Стив Уиткофф очень близок к Дональду Трампу и фактически считается членом его семьи. Визит в Россию – это шанс переломить негативную динамику, существующую в американской администрации по отношению к Москве», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его мнению, у спецпосланника главы Белого дома может быть намечено несколько треков: первый – встречи с представителями российского внешнеполитического ведомства и администрации президента; второй – переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. «Посмотрим, как будут развиваться события», – добавил собеседник.

    Политолог также счел неудивительным, что перед визитом в Россию Уиткофф отправится в Израиль и сектор Газа. «Он в первую очередь спецпредставитель по ближневосточному урегулированию. Кроме того, эта тема в повестке дня администрации США имеет гораздо большее значение, чем Россия и украинский кризис. Это связано с целым рядом причин», – пояснил Минченко.

    «Во-первых, в Штатах очень сильное еврейское лобби. Так, республиканская база – это протестанты, а они питают особые чувства к Израилю, к народу Ветхого Завета. Поэтому для значительной части республиканцев поддержка Тель-Авива – не просто какая-то геополитическая ставка, это прямо вытекает из их религиозных верований», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, в регионе складывается кризисная ситуация. Целый ряд стран после выступления Франции, которое поддержала Британия, планируют признать палестинское государство. Россия и Украина на фоне происходящего на Ближнем Востоке поворота меркнут для американской стороны», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. В Белом доме сообщали, что Уиткофф посетит сектор Газа 1 августа.

    Также Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал Трамп.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля Уиткофф в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

    Комментарии (12)
    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    Комментарии (0)
    30 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции

    Песков: Кремль принял к сведению угрозу санкций США через десять дней

    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль принял к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль принял к сведению новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся возможного введения санкций против России, но Москва пока не планирует давать более развернутых комментариев по этому поводу, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что Кремль внимательно отслеживает все высказывания Трампа по этому вопросу, а также заявления других зарубежных политиков о возможном введении санкций.

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Трамп заявил, что исход конфликта на Украине остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Комментарии (5)
    30 июля 2025, 11:25 • Новости дня
    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист Дудаков: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Учитывая ухудшающееся отношение американского общества к Израилю, связи Пита Хегсета с израильским лобби могут быть проблемой для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона сделают символического козла отпущения. Ему на смену может прийти противник помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщения о возможной отставке Хегсета.

    «Слухи об увольнении Пита Хегсета с поста министра обороны США ходят давно, но сих пор они не подтверждались», – напомнил американист Малек Дудаков. При этом есть несколько признаков того, что он все же может подать в отставку. Так, нарастает сопротивление аппаратчиков Пентагона, которым не нравятся проводимые главой ведомства реформы, в частности, сокращение госаппарата и ревизия военных контрактов, указал собеседник.

    Кроме того, в Штатах продолжается внутренняя закулисная борьба между разными группами влияния, добавил эксперт. «Хегсет связан с той, что близка к израильскому лобби. Поэтому он выступал за перераспределение украинских траншей в пользу Ближнего Востока, – указал Дудаков. – Есть также и украинские лоббисты, которые считают, что Вашингтону следует и дальше уделять внимание Европе, а также те, кто настаивает на приоритетности Индо-Тихоокеанского региона».

    «В условиях, когда отношение американского общества к Израилю довольно серьезно ухудшилось из-за происходящего в секторе Газа, связи Хегсета с еврейским государством могут видеться проблемными для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона даже сделают символического козла отпущения: на него возложат всю ответственность за те проблемы, с которыми Штаты столкнулись на ближневосточном треке», – рассуждает аналитик.

    Собеседник допускает, что на этом фоне министр обороны США обсуждает сценарий, при котором он отправляется в отставку и попытается уйти в публичную политику. «Теннеси – это республиканский штат. Поэтому в перспективе у Хегсета не возникнет проблем ни на праймериз, ни на выборах. Тем более что он себе сделал имя на нынешнем посту», – уточнил эксперт.

    По оценкам спикера, одним из потенциальных приемников Хегсета в должности шефа Пентагона станет замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. «Он сторонник усиления позиции против Китая. То есть Украине возможный будущий министр обороны будет уделять меньше внимания, потому что это не приоритет для администрации Трампа», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность выдвижения на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. Для этого ему придется покинуть пост шефа Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    По информации телеканала, в течение последних трех недель Хегсет вполне серьезно обсуждал возможность баллотироваться и начать предвыборную кампанию. При этом чиновник может не соответствовать требованиям, предъявляемым кандидатам на пост губернатора Теннесси. Например, по закону претендент должен прожить в штате как минимум семь лет до выдвижения, а шеф Пентагона переехал туда около трех лет назад.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал публикацию NBC «фейковыми новостями». «Существует только два варианта: либо «источники» вымышленные, либо этих репортеров надули. Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте Дональде Трампе и продвижении миссии «Америка прежде всего» в министерстве обороны», – заявил он.

    Впрочем, NBC допускает, что если Хегсет все же решит претендовать на губернаторский пост, глава Белого дома может передать его обязанности министру армии США Дэниелу Дрисколлу или замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби. Последний, напомним, оказался в центре решений администрации Трампа о приостановке военной помощи Украине в июне. Он стремится переориентировать американские вооруженные силы на противостояние с Китаем.

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    29 июля 2025, 20:25 • Новости дня
    Экс-советник Буша-младшего заявил о достижении Россией целей СВО
    Экс-советник Буша-младшего заявил о достижении Россией целей СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Экс-советник Белого дома Томас Грэм заявил, что Россия практически выполнила задачи спецоперации: Москва получила сухопутный коридор в Крым и добилась того, что Украина не попадает в НАТО.

    Бывший советник президента США Джорджа Буша – младшего по России и Евразии Томас Грэм заявил, что Россия уже в значительной степени достигла целей спецоперации на Украине, передает Ura.ru со ссылкой на The National Interest.

    Грэм считает, что сейчас Украина вряд ли вступит в НАТО, а США и европейские союзники не собираются предоставлять ей гарантии безопасности через ускоренное вступление в альянс. По его словам, после событий 2014 года Запад не готов рисковать войной с Россией ради защиты Украины и не планирует брать на себя такие обязательства.

    Томас Грэм также отметил, что Россия контролирует около 85% территории Украины и обеспечила сухопутный коридор к Крыму, который практически невозможно захватить военным путем. По его мнению, Киев признает невозможность силового возвращения этих территорий, несмотря на отказ признавать контроль России юридически.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь.

    Грэм также отмечал, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».

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    31 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    Китайские СМИ рассказали о реакции Запада на ответ Кремля Вашингтону

    АБН24: Неожиданная реакция Путина на ультиматум Трампа застигла Запад врасплох

    Tекст: Вера Басилая

    Россия необычно среагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа, который сократил срок требования об урегулировании конфликта на Украине к Москве до десяти дней, сообщили СМИ.

    Россия необычно среагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа, который сократил срок требования к Москве с 50 до десяти дней, передает АБН24.

    На угрозу ввести новые санкции Кремль сначала отреагировал молчанием президента Владимира Путина, а затем пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приняла к сведению риторику Вашингтона. Он отметил, что Россия уже давно живет под западными ограничениями и выработала к ним иммунитет.

    После этого, как отмечают китайские аналитики, последовал более жесткий ответ: высокопоставленные российские чиновники направили США решительное послание. Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Россия не Израиль и не Иран – с ней нельзя говорить в подобном тоне». Он также прямо обратился к Трампу, посоветовав не повторять ошибок своего предшественника Джо Байдена. Депутат Андрей Гурулев добавил, что ультиматумы на Москву не действуют, и с Россией нельзя разговаривать с позиции силы.

    В Китае расценили реакцию Кремля как неожиданную для Запада. По мнению аналитиков, Москва рассматривает ультиматум Трампа как провокацию, способную усилить конфронтацию, и не намерена уступать давлению Белого дома.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России приняли к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций и внимательно следят за его риторикой.

    Дональд Трамп предупредил, что в случае отсутствия договоренности по Украине в течение десяти дней против России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

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    29 июля 2025, 21:06 • Новости дня
    Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине.

    По его словам, отсчет начинается с текущего дня, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках Трамп ответил: «Десять дней с сегодняшнего дня».

    Он также предупредил о намерении ввести импортные пошлины, если переговоры провалятся. «Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести», – заявил Трамп. Он уточнил, что пока не уверен, окажут ли эти меры воздействие на Россию.

    Накануне Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине. Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

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    1 августа 2025, 12:13 • Новости дня
    Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России

    Американист Дудаков назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России

    Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп в своей санкционной политике в отношении России оказался перед выбором – ввести жесткие тарифы, ограничиться полумерами или объявить о переносе дедлайна. Если глава Белого дома выберет первый вариант, то он распишется в неспособности нормализовать отношения с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США усомнился в эффективности санкций против России.

    «Дональд Трамп оказался на развилке. У него есть три основных пути, по которым администрация США может пойти», – считает американист Малек Дудаков. По его словам, первый предполагает введение Вашингтоном жестких санкций против Москвы, а также вторичных тарифов с тем, чтобы нанести удар по российской экономике. Реализация этого варианта станет для главы Белого дома самым негативным сценарием, отметил собеседник.

    «Трамп сомневается в эффективности этих мер, да и всем очевидно, что Россия сможет адаптироваться под новые рестрикции. Вместе с тем шансы на продолжение переговорного процесса между странами приблизятся к нулю. Другими словами, президент США распишется в своей неспособности нормализовать отношения с Москвой, а также разрешить украинский кризис», – детализировал политолог.

    Второй вариант подразумевает введение формальных санкций и тарифов, продолжил эксперт. По оценкам Дудакова, в этом случае речь может пойти об «ограничениях в отношении определенных организаций и учреждений», но с множеством исключений для торговых партнеров России и категорий товаров. «Цель администрации Трампа – продемонстрировать силу, но таким образом, чтобы не рушить перспективы на переговорном треке», – уточнил собеседник.

    Наконец, третий вариант предполагает, что американский лидер перенесет срок ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, указал аналитик. На этом фоне он напомнил о предстоящем визите Стива Уиткоффа в Россию. «После контактов спецпосланника с российским руководством глава Белого дома может выступить с заявлением, в котором сообщит о смещении дедлайна условно на 30, 60 или вовсе 90 дней», – допустил американист.

    «Посмотрим, по какому пути Трамп предпочтет пойти. Я не исключаю, что Штаты все же введут санкции, но с определенным количеством исключений, и все ограничения окажутся лишь формальностью. То есть второй и третий варианты более вероятны, чем первый, потому что для президента США заключение сделки – важная история. Лишаться такой возможности, думаю, ему было бы нелогично», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал глава Белого дома.

    Он также анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. Американское правительство сообщало, что эмиссар посетит сектор Газа 1 августа.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых контактов Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля спецпосланник США в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

    Комментарии (5)
    30 июля 2025, 13:25 • Новости дня
    Американский ведущий Дор предсказал завершение СВО «на условиях Путина»
    Американский ведущий Дор предсказал завершение СВО «на условиях Путина»
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Джимми Дор выразил мнение, что СВО завершится «на условиях» президента России Владимира Путина.

    Американский ведущий Джимми Дор заявил, что многие аналитики прогнозировали завершение спецоперации на Украине именно на условиях президента России, передает RT.

    Дор отметил, что такие прогнозы существовали уже в самом начале конфликта.

    В интервью журналисту Рику Санчесу он подчеркнул, что Дональд Трамп, вероятно, хотел бы выгодного для Запада завершения событий. Однако, по словам Дора, «этого не произойдет, потому что Путин сейчас контролирует ситуацию».

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Президент США отметил, что исход конфликта на Украине пока остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Комментарии (35)
    29 июля 2025, 23:01 • Новости дня
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Первая леди США Меланья Трамп относится к президенту России Владимиру Путину с симпатией, сообщил ее муж, президент США Дональд Трамп.

    «Мы знаем Путина, и он ей нравится», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    Также Трамп прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, пока неясно, чем закончится конфликт: «Это еще предстоит выяснить. Посмотрим, что будет дальше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое». Ранее Трамп сократил установленный им срок для достижения договоренностей между Россией и США до 10-12 дней.

    Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт. СМИ заявляли, что жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине.

    Комментарии (15)
    30 июля 2025, 11:59 • Новости дня
    Трамп усомнился, что стратегия санкций против России сработает

    NYT: Трамп признал, что новые санкции против России могут не сработать

    Трамп усомнился, что стратегия санкций против России сработает
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в действенности финансовых санкций против России, отметив возможность их ограниченного влияния на действия Москвы, сообщает The New York Times.

    Американский лидер вновь заявил о намерении ввести тарифы и другие финансовые меры против России, но подчеркнул, что «это может сработать, а может и нет», передает The New York Times.

    По словам Трампа, решение будет принято в течение десяти дней, однако он не уверен, что такие шаги заставят российское руководство остановить конфликт на Украине.

    Трамп отметил, что президент Владимир Путин, по его мнению, не заинтересован в завершении боевых действий, и выразил сомнения в способности тарифов повлиять на Кремль. Он добавил: «Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он, очевидно, скорее всего, хочет сохранить войну».

    Эксперты, цитируемые изданием, считают, что Россия за последние три года значительно укрепила свою экономику для противостояния западным санкциям, однако по-прежнему зависит от экспорта нефти и газа. Согласно их мнению, ограничения в энергетической сфере могут причинить больше ущерба, чем тарифы на ограниченный объем российского экспорта в США.

    Некоторые аналитики отмечают, что у Трампа остаются возможности усилить давление на Москву, в том числе через ужесточение санкций против российской банковской системы, введение потолка цен на нефть и координацию политики с союзниками по НАТО. Кремль сдержанно отреагировал на заявления Трампа, а российские официальные лица иронизировали по поводу изменения сроков его ультиматумов.

    Ранее Госдеп США заявил, что страна учла риски негативных последствий введения новых санкций против России.

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что если договоренность по Украине не будет достигнута в течение десяти дней, против России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Дональд Трамп пытается напугать российских покупателей нефти.

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    30 июля 2025, 10:16 • Новости дня
    Госдеп заявил об учете последствий новых санкций против России

    Госдеп заявил, что США учли риски негативных последствий новых санкций против России

    Госдеп заявил об учете последствий новых санкций против России
    @ Ting Shen/imago images/Xinhua/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Все ожидающиеся негативные последствия потенциального применения вторичных санкций против России и ее торговых партнеров были проанализированы и учтены, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

    Вашингтонская администрация заявляет, что были проанализированы все ожидающиеся негативные последствия потенциального применения вторичных санкций против России и ее торговых партнеров, передает ТАСС.

    Особое внимание уделяется возможному эффекту бумеранга, который может затронуть интересы самих Соединенных Штатов, а также их экономические связи с Китаем и Индией.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула, что «учитывались бы все формы воздействия» при рассмотрении вопроса о новых ограничительных мерах.

    Она заявила, что Трамп явно доказал, что к нему следует относиться серьезно.

    Брюс также подтвердила, что ужесточение санкций против России находится на рассмотрении. По ее словам, решения по этому вопросу принимает президент США Дональд Трамп, а в арсенале администрации есть разные инструменты воздействия, включая вторичные санкции против других государств, сотрудничающих с Россией.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им десятидневного срока против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое».

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления президента США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.

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    31 июля 2025, 15:44 • Новости дня
    Лукашенко предложил Западу забрать несколько тысяч осужденных граждан

    Лукашенко рассказал о предложении передать Западу тысячи осужденных

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии заявил о готовности передать западным странам тысячи заключенных, но представители Запада отказались от этого предложения во время переговоров.

    О готовности передать несколько тысяч осужденных представителям Запада сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

    По его словам, во время переговоров он предложил забрать из страны осужденных за различные преступления, но этот вариант не устроил западных переговорщиков. Лукашенко рассказал, что лично предложил: «Хотите – мы вам и этих добавим», однако получил отказ: «Нет, нет, нет, этих не хотим, хотим вот этих».

    Ранее стало известно, что в июне белорусские власти отпустили на свободу 14 заключенных по просьбе президента США Дональда Трампа. Среди освобожденных оказались граждане Японии, Польши, Латвии, Эстонии, Швеции, США и несколько белорусов. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 16 человек в преддверии Дня Независимости. Лукашенко также помиловал лидера белорусской оппозиции Сергея Тихановского и еще 13 человек после визита юриста Дональда Трампа и заместителя спецпосланника по Украине Джона Коула. Американец Юрий Зенкович, осужденный за попытку переворота, был освобожден по личной просьбе администрации президента США.

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    30 июля 2025, 10:31 • Новости дня
    В Крыму предложили выкупить Аляску у США

    Константинов предложил США продать Аляску России для сокращения госдолга

    В Крыму предложили выкупить Аляску у США
    @ Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США рассмотреть возможность продажи Аляски России, отметив, что это поможет Вашингтону частично сократить государственный долг.

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил США продать Аляску России, чтобы немного сократить свой государственный долг, передает РИА «Новости».

    Такое заявление он сделал, комментируя публикацию подполковника армии США Джеффри Фрица, который ранее предложил Белому дому купить у России Командорские острова за 15 млрд долларов.

    По словам Константинова, США могли бы немного сократить госдолг на вырученные деньги от продажи Аляски России.

    «Купим по рыночной цене. Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками», – отметил глава крымского парламента.

    По словам Константинова, у США нет никаких исторических прав на Командорские острова.

    Ранее подполковник Джеффри Фриц предложил рассмотреть возможность покупки у России Командорских островов для наблюдения за китайскими подводными лодками.

    Дипломат Константин Долгов заявил, что Россия не торгует своими территориями.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала эту идею и напомнила, что продажа Родины считается в России одним из самых страшных преступлений.

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    29 июля 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп пообещал санкции, пошлины и «другое» против России

    Трамп допустил введение санкций и «другого» против России при отсутствии соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им десятидневного срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое».

    В интервью изданию New York Post Трамп отметил: «После истечения крайнего срока я применю либо санкции, либо пошлины, либо что-то другое», передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что не получил ответа от России на свое предложение о прекращении огня на Украине в течение 10-12 дней, и назвал это «прискорбным».

    Он добавил, что его разговоры с российским лидером Владимиром Путиным всегда «проходили прекрасно», и несколько раз казалось, что соглашение по Украине уже достигнуто. По словам Трампа, несмотря на конструктивные беседы, после них происходили «очень плохие вещи» и окончательной договоренности достичь не удалось.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине начинается, и пригрозил ввести импортные пошлины при отсутствии сделки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров».

    В Кремле заявили, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

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