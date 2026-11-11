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Начальник колонии в Челябинской области арестован за превышение полномочий
Суд в Челябинской области арестовал начальника исправительной колонии №18 по уголовному делу о превышении должностных полномочий за наделение заключенного функциями надзирателя, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
Как уточнило ведомство в канале в Max, начальника челябинской исправительной колонии №18 арестовали до 10 января. В ведомстве отметили, что следствие планирует просить суд об избрании меры пресечения и для второго фигуранта уголовного дела.
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ совместно со службой безопасности ФСИН. По данным следствия, один из осужденных получил высший криминальный статус и с 2023 года контролировал других заключенных. Он устанавливал правила поведения, распространял смартфоны и назначал ответственных за неформальный контроль.
Начальник колонии передал этому заключенному часть своих функций по надзору за отбывающими наказание. В отношении руководителя учреждения возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудники правоохранительных органов задержали начальника исправительной колонии №18 в Челябинской области по уголовному делу о превышении должностных полномочий.
В марте руководителя исправительной колонии №11 в Челябинской области заключили под стражу по обвинению в коррупции и получении незаконного вознаграждения.
В прошлом году в Челябинске задержали руководителя специальной туберкулезной больницы ФСИН Евгения Архипова по делу о получении взятки за преференции для заключенных.