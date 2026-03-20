В Челябинске арестовали начальника колонии по делу о взятках
Руководителя исправительной колонии № 11 в Челябинской области заключили под стражу по обвинению в коррупции и получении незаконного вознаграждения, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Судебная инстанция избрала меру пресечения в виде заключения под стражу для руководителя исправительной колонии, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Он арестован до 19 мая 2026 года. Ему вменяется получение денег за оказание покровительства лицам, отбывающим наказание в исправительном учреждении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали начальника колонии № 11 полковника Ромашова по подозрению в получении взяток.