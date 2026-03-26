  Иран нанес удары по базам США в ОАЭ и Кувейте
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    26 марта 2026, 18:48 • Новости дня

    В Можайске сгорели два дома после падения БПЛА

    @ t.me/dvmordvintsev

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковном Можайске сгорели два дома после атаки украинских беспилотников, сообщил глава города Денис Мордвинцев.

    По словам Мордвинцева, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за падения обломков беспилотников. По информации из Telegram-канала градоначальника, пострадали два дома – один жилой и один дачный. По словам Мордвинцева, в жилом доме на момент происшествия находились женщина и двое внуков, которые успели эвакуироваться, пострадавших нет.

    На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Для тушения были привлечены четыре автоцистерны и 18 человек личного состава. Власти продолжают устанавливать точные причины происшествия.

    Напомним, в период с 8.00 до 13.00 четверга над Россией сбили 57 украинских БПЛА.

    В ночь на четверг над Россией уничтожили 125 украинских беспилотников.

    25 марта 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятели культуры, которые в начале спецоперации на Украине подписывали письма с ее осуждением, сейчас никак не выражают свою позицию по поводу действий США и Израиля в отношении Ирана, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма – я так понимаю, что после начала СВО. Но, уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Путин, комментируя выступление писателя Захара Прилепина, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны известных деятелей культуры на события в Иране говорит о зависимости их «совести» от политической конъюнктуры.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре.

    26 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Никифоровки российские военнослужащие подошли к юго-восточным окраинам соседней Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за ее освобождение, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас наши военнослужащие с юго-восточного направления уже подходят к Рай-Александровке и начинают обрабатывать позиции украинских боевиков», – сказал он ТАСС.

    Марочко отмечал, что освобождение Никифоровки позволит армии России перейти к борьбе за стратегически важную Рай-Александровку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 25 марта освободили Никифоровку в ДНР. Днем ранее – освободили Песчаное в Харьковской области, что станет определенным рубежом и для ВСУ, и для российских бойцов, рассказал Марочко.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.


    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    25 марта 2026, 19:24 • Новости дня
    Экс-замгубернатора обвинил в хищениях на укреплениях Курской области покойного Старовойта

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший замгубернатора Курской области Алексей Смирнов, выступая в суде, заявил, что экс-губернатор региона Роман Старовойт получил около 100 млн рублей в виде откатов при строительстве фортификационных сооружений.

    Смирнов дал показания как свидетель по делу о взятке, передает РИА «Новости». «Я не знаю и не помню всех подрядчиков, которые осуществляли строительство как на территории ДНР и Курской области, так и подрядчиков, осуществляющих строительство фортификационных сооружений. Всего за период с февраля 2022-го по август 2024 года, Старовойт получил откаты со стороны... в мангушском Мариуполе, от сделок с фортификационных сооружений на территории Курской области около 100 миллионов рублей», – заявил Смирнов.

    Напомним, уголовные дела в отношении Смирнова и его заместителя поступили на рассмотрение в Ленинский райсуд Курска в начале февраля. В сентябре его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

    Экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе в июле прошлого года. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    26 марта 2026, 00:47 • Новости дня
    Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель подмосковного селя Кленово пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит ещё один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», – написал он.

    Столичный градоначальник уточнил, что на месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал в среду, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    25 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к усилению контроля над иностранным кино в России
    @ Maxim Platonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более строгого контроля над иностранным кино в стране.

    По его словам, через зарубежные фильмы на российский рынок без должного регулирования попадает идеологически неправильная информация, передает ТАСС. Обсуждая вопрос квотирования иностранного кино на заседании Совета по культуре, Путин подчеркнул, что в ряде стран такие вопросы решаются гораздо жестче. Он обратил внимание на то, что Россия часто финансово не поддерживает собственных кинематографистов, а средства, наоборот, уходят на поддержку зарубежного контента.

    «Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные», – сказал президент. Он добавил, что речь не идет о полном запрете иностранного кино, но необходима выстроенная система, которая будет способствовать развитию отечественной киноиндустрии и контролю содержания, поступающего из-за рубежа.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре. В ходе заседания он одобрил предложение писателя Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, а также раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран.

    26 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке вызывают серьезные опасения, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По его словам, сейчас сложно делать точные прогнозы, но необходимо адаптироваться к сложившимся условиям, передает ТАСС.

    Путин добавил, что уже появляются оценки, сравнивающие влияние этого конфликта с эпидемией коронавируса. Президент напомнил, что пандемия в свое время резко затормозила развитие всех регионов мира.

    В начале марта Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

    Во вторник российский лидер обсудил с главой Узбекистана ситуацию на Ближнем Востоке и Украину.

    26 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Президент «Ростелекома»: Telegram умирает прямо вот сейчас
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трафик мессенджера Telegram в России резко сокращается, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    По его словам, Telegram по трафику «умирает прямо сейчас», передает ТАСС. Осеевский отметил, что трафик WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в российских сетях практически исчез. «Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Там может что-то в течение X-часов или дней пролететь (в Сеть), но трафика его фактически не существует. Поэтому WhatsApp умер, Telegram умирает прямо вот сейчас», – сказал он.

    Президент «Ростелекома» также подчеркнул, что в то время как зарубежные мессенджеры теряют аудиторию, российский сервис Max демонстрирует уверенный рост по объему трафика.

    Ранее в ФАС пообещали не штрафовать за рекламу в YouTube и Telegram до конца года.

    26 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предупредил о необходимости сохранять благоразумие на фоне роста цен на нефть и нестабильности рынков.

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей предостерег от необдуманного использования дополнительных доходов, полученных за счет роста нефтяных котировок, передает ТАСС. Глава государства отметил, что рынки сейчас нестабильны, и эта ситуация может создать соблазн быстро потратить поступающие средства.

    Путин подчеркнул: «Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты».

    Он призвал и бизнес, и государство сохранять благоразумие в вопросах управления сверхдоходами. Путин отметил необходимость долгосрочного подхода к экономической политике и подчеркнул важность финансовой стабильности в условиях волатильности мировых рынков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Новак заявил, что цены на нефтепродукты на мировом рынке достигли рекордных значений. Кризис на Ближнем Востоке привел к росту стоимости энергоносителей. Ограничения на экспорт в ряде стран также повлияли на мировые цены на нефтепродукты.

    25 марта 2026, 22:13 • Новости дня
    Захарова ужаснулась системным издевательствам над российскими военнопленными

    Tекст: Катерина Туманова

    После доклада с описаниями издевательств так называемых украинских врачей, допущенных к российским военнопленным, складывается впечатление, что на Украине стало «эпидемией» причинять увечья и боль, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подробности, изложенные российскими военнослужащими, вернувшимися из плена, способны привести в ужас даже самых прожжённых циников. <...> О чём идет речь: ампутации без анестезии, намеренное причинение боли посредством введения в раны медицинских инструментов, использование пленных в качестве «тренажёра» для студентов-медиков, нанесение ударов по сломанным костям. Всё это стало рутиной для украинских «врачей», – заявила она на брифинге.

    Дипломат отметила, что украинские «врачи» будто бы променяли клятву Гиппократа на клятву Йозефа Менгеле – нацистского ученого-садиста.

    Захарова назвала особым ужасом тот факт, что случаи издевательств над военнопленными из России являются не эксцессом, не случайностью или некой, трагической, преступной оплошностью.

    «Нет. Это не проявление бесчеловечных садистских наклонностей какого-то конкретного «врача». Это системное явление. Очевидно, что речь идет не о единичных случаях каких-то личностных настроек. Такое впечатление, что это действительно стало какой-то «эпидемией» среди тех врачей на Украине, которые допускаются до пленных», – подчеркнула она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными. Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провел год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных.

    25 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Журналиста РЕН ТВ избили на съемках в Подмосковье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Подольске корреспондент РЕН ТВ Алексей Полторанин получил травмы после нападения сотрудников фирмы по продаже автомобильных номеров, когда проверял законность их деятельности, об инциденте сообщил сам телеканал.

    Корреспондента телеканала РЕН ТВ Алексея Полторанина избили сотрудники фирмы по продаже «красивых» автомобильных номеров во время выполнения редакционного задания. Инцидент произошёл в Подольске, когда съёмочная группа приехала проверить законность деятельности компании, сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

    Журналист рассказал, что приехал по предварительной договоренности для покупки номера. По его словам, ему предложили подписать документы, оформленные на других людей, после чего сотрудники фирмы отобрали у него телефон.

    В опубликованном телеканалом видео Полторанин заявил: «Увидели телефон в руках и сразу выхватили его. Боялись, чтобы я ничего не зафиксировал в их офисе. Мужчина такой, средних лет, в белой майке, представился Павлом Погасяном. Ему это не понравилось, что у меня в руках был телефон. Я оказался на диване, и мне начали наносить удары».

    Сейчас корреспондент находится в больнице с многочисленными ушибами. Подробности инцидента выясняются.

    Ранее сотрудников телеканала РЕН ТВ избили во время работы в столице Чили. До этого в Новосибирске трое мужчин с палками атаковали съемочную группу РЕН ТВ.

    А год назад на съемочную группу телеканала РЕН ТВ напали в здании частной медклиники на Минской улице в Москве.


    26 марта 2026, 09:17 • Новости дня
    Украинская делегация выразила протест в СПЧ ООН из-за приезда Мирошника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинская делегация устроила эмоциональный протест на 61-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве из-за приезда российского дипломата Родиона Мирошника.

    По словам Мирошника, после его выступления, в котором он рассказал о преступлениях Вооружённых сил Украины, украинская сторона попыталась поднять этот вопрос на пленарной сессии, передает РИА «Новости».

    «Вчера украинцы после моего выступления на заседании пытались поднять этот вопрос на пленарной сессии СПЧ ООН. Там было сделано заявление. Кричали: как это так – человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, – как он возьмет сюда и приедет?» – рассказал дипломат.

    Он подчеркнул, что прибыл в Женеву в статусе аккредитованного российского дипломата и считает, что Украина не должна диктовать свои условия работе международной организации.

    Мирошник добавил, что Россия продолжит использовать площадку ООН для донесения своей позиции о преступлениях киевских властей, и в частности уже передала организации два доклада о случаях пыток российских военнопленных. По данным дипломата, за последние четыре года действия украинских сил привели к гибели почти 8 тыс. мирных жителей.

    Также, по словам Мирошника, ряд правозащитных организаций выразили интерес к теме секретных тюрем, действующих на Украине, и запросили дополнительные сведения по этим случаям.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно будущего трехсторонних переговоров по вопросу Украины.

    В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    25 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Путин запретил вывоз из России в ЕАЭС более 100 тыс. долларов наличными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз из страны наличных денежных средств и золотых слитков.

    Согласно документу, начиная с 1 апреля, запрещается вывозить из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличные деньги на сумму, превышающую 100 тыс. долларов, передает ТАСС.

    Также с 1 мая вступает в силу запрет на вывоз из России золотых слитков массой более ста граммов.

    В прошлом году в России предложили ограничить вывоз золота 100 граммами.

    25 марта 2026, 20:52 • Новости дня
    Путин поддержал возвращение федерального статуса хору Попова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время неформального разговора с лауреатами премий в сфере культуры поддержал возвращение федерального статуса Большому детскому хору имени Попова.

    С соответствующим предложением выступил заслуженный артист России Анатолий Кисляков, сообщил Кремль в Max.

    В среду Путин вручил премии молодым деятелям культуры. Он заявил о вдохновляющей работе деятелей культуры России.

    25 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Песков рассказал о будущей должности уполномоченного по правам человека Москальковой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Татьяне Москальковой, занимающей пост уполномоченного по правам человека в России и чьи полномочия завершатся в апреле, планируют предложить новую должность, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что решение о новой позиции для Москальковой будет принято лично главой государства Владимиром Путиным, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о возможном расширении числа сроков работы уполномоченного по правам человека, Песков заявил, что ему неизвестно о принятии каких-либо решений по этому поводу.

    По закону «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», омбудсмен назначается на пять лет и может занимать должность не более двух сроков подряд. Татьяна Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года.

    В июне 2024 года Путин провел встречу с Москальковой.

    26 марта 2026, 00:59 • Новости дня
    В Минфине ответили на вопрос о дополнительном налоге на банковские операции

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство не планирует дополнительно облагать НДС банковские операции, сообщил статс-секретарь замминистра финансов России Алексей Сазанов.

    Сазонов отметил, что правоприменение налоговых изменений 2025 года регулярно мониторят специалисты ведомства, а решения о необходимости их корректировки будет приниматься осенью.

    «На данный момент какие-то дополнительные обложения НДС банковских операций мы не планируем», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, осенью 2025 года Госдума одобрила проект об изменении ставки НДС.Как писала газета ВЗГЛЯД, Сбербанк

    оценил рост расходов банков из-за нового НДС. Минфин

    предложил временное освобождение кафе и ресторанов от НДС.


