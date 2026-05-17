Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.
Минобороны доложило о ликвидации более 550 БПЛА за ночь над регионами страны
Минобороны доложило о ликвидации за ночь силами ПВО более полутысячи дронов ВСУ, о чем ведомство сообщило в Max-канале.
«С 22.00 мск 16 мая до 7.00 мск 17 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны в течение ночи уничтожались над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями.
Кроме того, массированная атака БПЛА была отражена над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО уничтожили более 138 дронов ВСУ за ночь. За два часа вечером субботы средства ПВО сбили более 65 дронов над регионами страны и акваторией моря.