  • Новость часаМинобороны доложило о ликвидации более 550 БПЛА за ночь над регионами страны
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США вернулись к «стратегической двусмысленности» с Тайванем
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом
    Эксперт: «Спецтрибунал» ЕС по Украине продолжает традицию нацистских судов
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС
    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский и ближневосточный конфликты
    Бут назвал причину, по которой делегация США выбросила подарки из КНР
    Бывший глава МИД Румынии призвал помириться с Россией
    Украинцы пожаловались на российский самолет-призрак Су-57
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    12 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    15 комментариев
    17 мая 2026, 07:40 • Новости дня

    Минобороны доложило о ликвидации более 550 БПЛА за ночь над регионами страны

    Минобороны доложило о ликвидации более 550 БПЛА за ночь над регионами страны
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило о ликвидации за ночь силами ПВО более полутысячи дронов ВСУ, о чем ведомство сообщило в Max-канале.

    «С 22.00 мск 16 мая до 7.00 мск 17 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны в течение ночи уничтожались над  Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями.

    Кроме того, массированная атака БПЛА была отражена над Краснодарским краем, Московским  регионом, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО уничтожили более 138 дронов ВСУ за ночь. За два часа вечером субботы средства ПВО сбили более 65 дронов над регионами страны и акваторией моря.

    16 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Меркурис: Жалобы Зеленского на дроны показали масштаб ударов России
    Меркурис: Жалобы Зеленского на дроны показали масштаб ударов России
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недавние заявления Киева о ежесуточных запусках тысяч беспилотников со стороны России продемонстрировали реальный размах ответных атак Москвы и быструю перегрузку противовоздушной обороны противника, отметил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Александр Меркурис оценил масштабные удары возмездия России по украинским объектам. По его мнению, слова украинского руководства о количестве применяемых дронов раскрывают истинный масштаб ответных действий Москвы. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала, пишет РИА «Новости».

    «Сам Зеленский признает, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. Это показывает, что Москва действительно обладает возможностью использовать тысячи БПЛА одновременно», – отметил аналитик. Он добавил, что при столь скоординированных атаках украинская система противовоздушной обороны моментально подавляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 12 по 15 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса. Также российские военные поразили военные аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры.

    А в начале мая армия России совершила шесть групповых атак по местам хранения ударных беспилотников на Украине.

    Комментарии (7)
    16 мая 2026, 19:21 • Новости дня
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС

    Росатом сообщил об атаке ВСУ на инфраструктуру энергоблоков ЗАЭС

    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Беспилотник ВСУ атаковал коммуникации рядом с первым энергоблоком Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), упав без детонации вблизи критически важного объекта, сообщили в Росатоме.

    Украинский БПЛА ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС. «Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один», – заявил РИА «Новости»  глава Росатома Алексей Лихачев.

    Руководитель госкорпорации отметил, что в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции. По его словам, украинские беспилотники целенаправленно атакуют грузовики и автобусы, блокируя поставки продуктов. Тактика запугивания нацелена жителей, в том числе и на сотрудников АЭС, тем самым угрожает обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС.

    «В ситуации, когда сама доставка персонала превращается в спецоперацию, когда выполнение рядовыми сотрудниками своих профессиональных обязанностей сопровождается риском потерять жизнь и здоровье, когда объекты самой станции становятся целями атак боевых дронов, – о какой безопасной эксплуатации крупнейшей в Европе АЭС может идти речь?» – цитируют Лихачева «Известия».

    Глава Росатома подчеркнул, что секретариат МАГАТЭ игнорирует ежедневные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Эскалация ситуации вокруг объекта станет главной темой на консультациях с МАГАТЭ в середине июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска направили БПЛА к энергоблокам Запорожской АЭС. Ранее Глава Росатома назвал выбор атомной станции в качестве цели поражения максимально безответственным шагом.

    До этого, в начале мая украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.

    Комментарии (10)
    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 02:54 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения полетов

    Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения

    Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения полетов
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Три столичных аэропорта Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели временные ограничения полетов ради безопасности пассажиров и экипажей, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    В Росавиации добавили, что в аэропорту Шереметьево так же действую временные ограничения полетов.

    До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подлетевшие к Москве в ночь на воскресенье два дрона уничтожены силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала субботы на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ. Вечером с  20.30 до 21 часа по мск на подлете к Москве было сбито четыре беспилотника. Минобороны сообщило, что ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами страны за пять часов субботы.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 16:47 • Новости дня
    МВД Чечни начало проверку избиения двух женщин бойцом ММА

    МВД Чечни начало проверку избиения женщин бойцом ММА Джихадом Юнусовым

    МВД Чечни начало проверку избиения двух женщин бойцом ММА
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Чечни выясняют обстоятельства конфликта, в ходе которого боец ММА Джихад Юнусов нанес побои соседкам из-за установленной в подъезде камеры видеонаблюдения, сообщили в МВД по региону.

    Сотрудники полиции Чечни заинтересовались инцидентом с участием спортсмена бойца ММА Джихада Юнусова. «Поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. Данный материал зарегистрирован МВД России по городу Грозному, проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», – сообщили ТАСС в региональном министерстве.

    Поводом для разбирательства стала опубликованная видеозапись в соцсетях из многоквартирного дома. На ней боец требует демонтировать камеру, снимающую дверь его квартиры. После словесной перепалки мужчина выплеснул напиток в лицо оппонентке, а затем начал избивать ее и заступившуюся девушку.

    Вице-премьер правительства Чечни Ахмед Дудаев подчеркнул, что виновный понесет заслуженное наказание в рамках закона. Чиновник заверил журналистов в надежной защите прав женщин на территории республики благодаря волевой политике руководства региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по физкультуре и спорту Чечни Ахмат Кадыров призвал местных атлетов отказаться от участия в турнирах поп-ММА.

    В сентябре прошлого года суд приговорил профессионального бойца ММА Джабраила Алиева к четырем годам колонии за избиение девушки. А летом прошлого года нетрезвый боец смешанных единоборств напал на сотрудника авиакомпании в петербургском аэропорту Пулково.

    Комментарии (6)
    16 мая 2026, 14:18 • Новости дня
    Дрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС

    Украинский беспилотник атаковал энергоблоки Запорожской АЭС

    Дрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские войска предприняли попытку атаковать крупнейшую атомную станцию Европы, Запорожскую АЭС, направив беспилотный аппарат к ее энергоблокам, сообщили на станции.

    Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по объектам Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

    Вражеский дрон рухнул в непосредственной близости от энергоблоков, однако взрыва не последовало.

    «Вооруженные силы Украины совершили атаку на территорию Запорожской АЭС. Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков станции. При падении дрон не сдетонировал», – заявили представители объекта.

    Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений инфраструктуры. Персонал продолжает обслуживать станцию в штатном режиме, радиационный фон на самой площадке и прилегающих территориях остается в норме. Все технологические процессы протекают без отклонений, а параметры безопасности строго контролируются специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два сотрудника Запорожской атомной станции получили ранения во время атаки украинских беспилотников. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала атаки ВСУ на Энергодар психологическим давлением на сотрудников ЗАЭС. Интенсивность ударов по городу-спутнику станции значительно возросла.

    Комментарии (2)
    16 мая 2026, 22:42 • Новости дня
    Силы ПВО за два часа сбили более 65 дронов над регионами страны и акваторией моря

    Силы ПВО за два часа сбили более 65 дронов над регионами страны

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Max-канале о ликвидации с 20.00 до 22.00 мск 67 украинских беспилотников над десятью регионами страны и акваторией Черного моря.

    «В период с 20.00 до 22.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщало о 89 сбитых дронах ВСУ над девятью областями России и Черным морем за пять часов субботы. С начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ по состоянию на 18.00 субботы.


    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 06:01 • Новости дня
    При массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на воскресенье из-за массированной атаки дронов ВСУ на столичный регион три человека погибли, не менее четырех пострадали, частные дома и инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах получили повреждения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    По его словам, в Химках (мкр. Старбеево) погибла женщина из-за попадания БПЛА в частный дом. Еще один человек находится под завалами, спасатели и оперслужбы стараются ему помочь.

    «Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там обломки БПЛА попали в строящийся дом. На месте работают все службы. От обломков повреждения получил еще один дом – там пострадавших нет», – написал Воробьев в Max-канале.

    В мкр. Путилково в Красногорске попадание БПЛА в многоквартирных жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал. В Истре дроны попали в жилые дома.

    «Многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем оказывается медицинская помощь», – сообщил губернатор.

    В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся частный дом ,по предварительным данным, пострадавших нет.

    Воробьев подчеркнул, что пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администрация находятся на местах происшествий, всем оказывается помощь, ситуация на личном контроле губернатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи. Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами за пять часов

    Российская ПВО уничтожила 89 дронов ВСУ над регионами за пять часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Над девятью областями России и Черным морем сбили 89 украинских дронов за пять часов субботы, сообщило Минобороны.

    Отечественные системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку. За пять часов субботы, в период с 15 до 20 часов, военные перехватили и ликвидировали 89 украинских летательных аппаратов, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны самолетного типа пытались атаковать территорию Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, беспилотники были сбиты над Московским регионом и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в субботу дежурные средства ПВО перехватили 76 украинских беспилотников над российскими регионами. Утром военные отразили массированную атаку 13 вражеских аппаратов самолетного типа.

    А минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 138 дронов ВСУ над 15 областями и морскими акваториями.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 00:45 • Новости дня
    Пожар на АЗС в Пятигорске полностью потушен

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупный пожар на АЗС в Ставропольском крае удалось полностью ликвидировать, сообщила пресс-служба регионального МЧС в Max-канале.

    «Благодаря слаженной работе огнеборцев МЧС Ставрополья пожар полностью ликвидирован», – сказано в сообщении.

    До этого вечером субботы МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в Пятигорске.

    Напомним, взрыв случился во время разгрузки газовоза, после чего начался пожар. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил техники безопасности. Как уточнил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, при происшествии пострадали шесть человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что взрыв с последующим возгоранием в Пятигорске не связан с атакой БПЛА.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    При атаке дронов на столичный регион 12 человек пострадали на проходной МНПЗ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил по 12 пострадавших при атаке дронов ВСУ, основная часть из которых – строители у проходной Московского нефтеперерабатывающего завода.

    «В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», – написал он в Max-канале.

    Собянин добавил, что силы ПВО Минобороны продолжают отражение массированной атаки дронов.

    «За последние сутки сбито больше 120 БПЛА», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три жителя Подмосковья. Более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи. Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.


    Комментарии (2)
    16 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Петербурженка отдала мошенникам девять килограммов золота

    Петербурженка отдала телефонным мошенникам девять килограммов золота

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилая жительница Северной столицы передала курьеру аферистов сбережения покойного мужа и золотые слитки на общую сумму в 163 млн рублей, сообщили в городских правоохранительных органах.

    Жертвой масштабного обмана стала 75-летняя женщина, проживающая на Большой Разночинной улице Петербурга. Злоумышленники регулярно связывались с потерпевшей, требуя задекларировать имеющиеся наличные и драгоценности.

    «Заявительница сообщила, что ей с апреля звонили неизвестные и под предлогом декларирования денежных средств убедили передать курьеру денежные средства, которые ей достались от покойного мужа, и 8,8 килограммов золотых слитков. Общая сумма материального ущерба составила 162,95 млн рублей», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе регионального главка МВД.

    Предполагаемого сообщника аферистов задержали ранним утром в пятницу на улице Демьяна Бедного. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Похищенные ценности изъять пока не удалось, сейчас полиция устанавливает личности остальных участников преступной схемы.

    Ранее в четверг силовики выявили в Северной столице подпольный узел связи, обеспечивавший телефонных аферистов с Украины технической поддержкой и тысячами телефонных номеров.

    До этого в марте полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемых в хищении 48 млн рублей у местного пенсионера. А год назад другая жительница города передала курьерам более 32 млн рублей под предлогом декларирования средств.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 03:13 • Новости дня
    Собянин сообщил о 12 сбитых за десять минут направлявшихся к Москве дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Max-канале после трех часов утра о трех и девяти уничтоженных силами ПВО дронах на подлете к городу.

    «Девять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Чуть раньше столичный градоначальник сообщил о трех сбитых дронах.

    До этого он заявил о том, что подлетевшие к Москве в ночь на воскресенье два дрона уничтожены силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 15:44 • Новости дня
    ПВО сбила за шесть часов 76 дронов ВСУ над регионами России

    ПВО ликвидировала за шесть часов 76 дронов ВСУ над регионами России

    ПВО сбила за шесть часов 76 дронов ВСУ над регионами России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минобороны сообщило об уничтожении 76 украинских дронов над российскими регионами за шесть часов утром и днем в субботу.

    Дежурные средства ПВО в период с 9 до 15 часов  в суботу, 16 мая перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа гад регионами России, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, а также Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, системы ПВО успешно отработали по целям в Московском регионе и над акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром того же дня российские военные ликвидировали 13 вражеских аппаратов самолетного типа. А в ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили 135 украинских беспилотников.

    А 15 мая в период с 14 до 20 часов по мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 04:25 • Новости дня
    Более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно сообщениям столичного градоначальника Сергея Собянина, силами ПВО с полуночи были уничтожены 64 дрона ВСУ, направлявшиеся к городу.

    Сообщения мэра города показывают, что после 3 часов утра атакующие нарастили объемы и в сторону Москвы стали направлять по 8, 9 дронов вперемежку с одним-тремя беспилотниками.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены тринадцать БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в 3.50.

    В начале трех часов утра мэр заявил о 12 сбитых за десять минут направлявшихся к Москве дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.


    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 20:47 • Новости дня
    Пассажир пострадал при нападении вандалов на подмосковную электричку

    Пассажир получил травму в забросанной камнями электричке в Московской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа хулиганов забросала камнями окна пригородного поезда на Казанском направлении в Московской области, в результате чего травмы получил находившийся в вагоне человек, сообщили в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).

    Пассажир получил травму в забросанной камнями электричке в Московской области. Злоумышленники атаковали состав во время движения, разбив стекла вагонов.

    «15 мая в 19:30 на перегоне Люберцы-1 – Овражки Казанского направления Московской железной дороги неизвестные лица обкидали камнями электропоезд № 6844, в результате чего были разбиты окна подвижного состава, травму получил один из пассажиров», – рассказали РИА «Новости»  в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).

    Машинисты оперативно доложили о случившемся диспетчерам. На ближайшую станцию по пути следования поезда немедленно вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

    В компании дополнительно напомнили об уголовной и административной ответственности за вандализм. Любое противоправное вмешательство в работу железнодорожного транспорта влечет за собой серьезные последствия для нарушителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года школьник обстрелял из пневматики поезд московского метро. До этого, в ноябре прошлого года группа подростков устроила массовый погром в подмосковной электричке.

    Комментарии (2)
    Главное
    Пожар на АЗС в Пятигорске полностью потушен
    Вэнс заявил о возможном финансировании террористов из бюджета США
    Упавший в турецком Самсуне беспилотник оказался украинским
    Крымскому мосту исполнилось восемь лет
    Фицо назвал Макрона единственным достойным лидером Евросоюза
    Индийские власти решили спонсировать рождаемость
    Премьер Монголии уволил мэра Улан-Батора из-за дефицита мяса

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Перейти в раздел

    США вернулись к «стратегической двусмысленности» с Тайванем

    По итогам визита Дональда Трампа в Китай США «подвесили» вопрос продажи оружия Тайваню, а президент США фактически высказался против идеи независимости острова. Можно ли говорить о фундаментальном пересмотре американской политики в отношении Тайваня или это тактический маневр Трампа по замораживанию вопроса ради сделки с Пекином? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации