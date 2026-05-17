Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.9 комментариев
При атаке дрона в Белгородской области погиб мужчина
Мужчина погиб в Шебекинском округе Белгородской области от удара вражеского дрона, сообщает региональный оперштаб.
Мужчина погиб в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки вражеского дрона, передает РИА «Новости». Как сообщил региональный оперштаб, инцидент произошел в селе Нежеголь в ночь на 17 мая. Там FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль.
По словам представителей оперштаба, «от удара вражеского дрона погиб мужчина. В Шебекинском округе в селе Нежеголь сегодня ночью FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. От полученных травм водитель, к сожалению, скончался на месте. Личность погибшего устанавливается».
В результате атаки транспортное средство было полностью уничтожено огнем. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 мая в результате ударов украинских беспилотников по населенным пунктам Белгородской области пострадали три человека.
За несколько дней до этого атаки дронов в регионе унесли жизни двух мирных жителей.
В апреле текущего года в селе Нежеголь при ударе беспилотника по легковому автомобилю погиб человек.