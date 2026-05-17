При атаке дрона в Белгородской области погиб мужчина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчина погиб в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки вражеского дрона, передает РИА «Новости». Как сообщил региональный оперштаб, инцидент произошел в селе Нежеголь в ночь на 17 мая. Там FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль.

По словам представителей оперштаба, «от удара вражеского дрона погиб мужчина. В Шебекинском округе в селе Нежеголь сегодня ночью FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. От полученных травм водитель, к сожалению, скончался на месте. Личность погибшего устанавливается».

В результате атаки транспортное средство было полностью уничтожено огнем. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 мая в результате ударов украинских беспилотников по населенным пунктам Белгородской области пострадали три человека.

За несколько дней до этого атаки дронов в регионе унесли жизни двух мирных жителей.

В апреле текущего года в селе Нежеголь при ударе беспилотника по легковому автомобилю погиб человек.