Хинштейн сообщил о сбитии 98 украинских БПЛА над Курской областью
Силы ПВО за сутки сбили 98 беспилотников различного типа над территорией Курской области. ВСУ также 102 раза применили артиллерию по отдаленным районам и 18 раз атаковали с помощью взрывных устройств, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в «Максе».
Он отметил, что с 09:00 9 мая до 09:00 10 мая ВСУ также 102 раза обстреляли удалённые районы региона из артиллерии и совершили 18 атак с использованием взрывных устройств, сбрасываемых с дронов.
В результате одного из обстрелов вблизи села Дурово Рыльского района пострадало остекление жилого дома. В селе Крупец повреждения получил зернохранилище. В деревне Рыжевка зафиксирован ущерб жилому дому: повреждены фасад, крыша, выбиты окна, а также пострадала хозяйственная постройка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шестого мая российские военные сбили 79 украинских беспилотников над Курской областью.
Четвертого мая силы ПВО уничтожили 129 вражеских дронов в небе над регионом.
Второго мая в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадали три человека.