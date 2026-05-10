Хинштейн сообщил о сбитии 98 украинских БПЛА над Курской областью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хинштейн сообщил в MAX, что силы ПВО за минувшие сутки сбили 98 украинских беспилотников различных типов над Курской областью,.

Он отметил, что с 09:00 9 мая до 09:00 10 мая ВСУ также 102 раза обстреляли удалённые районы региона из артиллерии и совершили 18 атак с использованием взрывных устройств, сбрасываемых с дронов.

В результате одного из обстрелов вблизи села Дурово Рыльского района пострадало остекление жилого дома. В селе Крупец повреждения получил зернохранилище. В деревне Рыжевка зафиксирован ущерб жилому дому: повреждены фасад, крыша, выбиты окна, а также пострадала хозяйственная постройка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шестого мая российские военные сбили 79 украинских беспилотников над Курской областью.

Четвертого мая силы ПВО уничтожили 129 вражеских дронов в небе над регионом.

Второго мая в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадали три человека.