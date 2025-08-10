Российские саперы уничтожили французские мины в ДНР с помощью дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские саперы используют беспилотные летательные аппараты для уничтожения французских неизвлекаемых противотанковых мин на освобожденных территориях ДНР, передает РИА «Новости». Сапер с позывным «Морячок» рассказал, что при работе на одном из участков были обнаружены мины с сейсмическим и магнитным датчиками, которые заранее удалось заметить. По его словам, к таким минам нельзя подходить вплотную, поэтому бойцы запускают дроны и с их помощью сбрасывают заряд, уничтожая опасные устройства на месте.

Он сообщил: «Работали на другом участке, встретили французские мины. Французские мины с датчиком цели, сейсмическим датчиком и изменением магнитного поля. Благо, заметили их достаточно заранее. И, естественно, сапер не отрабатывал вблизи. Запускали свои дроны. И с помощью дронов, сбросов уничтожали их (мины ВСУ) на месте».

Мины HPD2A2, по словам сапера, предназначены для поражения нижней проекции бронетехники и оснащены значительным количеством взрывчатки – около 3,3 килограмма смеси гексогена и тротила. Боевые элементы способны пробивать от 100 до 150 миллиметров брони. Специальный «сбрасывающий» заряд очищает слой земли перед основным взрывом, что позволяет более эффективно поражать бронетехнику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, саперы подразделения «Север» разминировали приграничные районы Курской области после боевых действий. Власти региона запланировали разминирование 112 населенных пунктов, где продолжают находить взрывоопасные предметы. Военные Украины заминировали центр Красноармейска перед своим отступлением.